EuroCommerce cere Comisiei Europene să excepteze anumite reclame generate cu AI de la etichetarea obligatorie

Asociaţia Europeană a Comercianţilor (EuroCommerce) cere Comisiei Europene să excepteze anumite reclame generate cu inteligenţă artificială (Artificial Intelligence/AI) de la etichetarea obligatorie. Solicitarea vizează materialele publicitare folosite în marketing, considerate neînşelătoare pentru consumatori.

Asociaţia Europeană a Comercianţilor (EuroCommerce) solicită Comisiei Europene să excepteze reclamele generate cu ajutorul inteligenţei artificiale (Artificial Intelligence/AI) de la obligaţia de a indica în mod explicit utilizarea sa.

Solicitarea vine înainte de intrarea în vigoare, la data de 2 august, a Legii privind Inteligenţa Artificială (AI Act), noul regulament european care obligă companiile să eticheteze în mod clar imaginile, videoclipurile şi materialele audio create sau modificate cu ajutorul AI atunci când acestea constituie „deepfake-uri”.

Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru Tehnologie, Henna Virkkunen, directorul general al EuroCommerce, Christel Delberghe, susţine că reclamele generate cu AI care nu au scopul de a induce consumatorii în eroare nu ar trebui încadrate în categoria deepfake.

Potrivit lui, regulamentul nu ar trebui să se aplice situaţiilor în care AI este folosită pentru a crea imagini de prezentare a produselor, cum ar fi generarea unei imagini cu un living pentru promovarea unei canapele sau îmbunătăţirea fotografiilor produselor în scop comercial. Utilizarea AI în marketing s-a extins rapid în sectorul comerţului.

Retailerul german Zalando a declarat anterior că tehnologia i-a permis să reducă cu aproximativ 90% costurile de producţie a conţinutului vizual. În acelaşi timp, companii din industria modei, precum H&M şi Zara, utilizează clone digitale generate cu AI ale modelelor pentru anumite campanii publicitare şi materiale promoţionale.

EuroCommerce avertizează că aplicarea regulilor de transparenţă tuturor materialelor publicitare create sau modificate cu ajutorul AI ar obliga comercianţii să eticheteze o proporţie foarte mare din conţinutul lor de marketing. Potrivit organizaţiei, acest lucru ar putea reduce valoarea avertismentelor pentru consumatori deoarece etichetele ar deveni atât de frecvente încât şi-ar pierde relevanţa.

AI Act este primul cadru juridic privind AI, care abordează riscurile ei și poziționează Europa pentru a juca un rol de lider la nivel global. AI Act (Regulamentul (UE) 2024/1689 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială) este primul cadru juridic cuprinzător privind AI la nivel mondial. Scopul normelor este de a promova o AI de încredere în Europa.

AI Act stabilește norme bazate pe riscuri pentru dezvoltatorii și implementatorii de AI în ceea ce privește utilizările specifice ale AI. AI Act face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri politice pentru a sprijini dezvoltarea unei AI de încredere, care include și planul de acțiune pentru continentul AI, oachetul de inovare în domeniul AI și lansarea fabricilor de AI. Împreună, aceste măsuri garantează siguranța, drepturile fundamentale și consolidează adoptarea, investițiile și inovarea în domeniul AI în întreaga UE.

Pentru a facilita tranziția către noul cadru de reglementare, Comisia a lansat Pactul AI, o inițiativă voluntară care urmărește să sprijine implementarea viitoare, să colaboreze cu părțile interesate și să invite furnizorii și implementatorii de AI din Europa și din afara ei să respecte din timp obligațiile cheie ale AI Act. Mai multe detalii aici…

EuroCommerce este principala organizație europeană care reprezintă sectorul comerțului cu amănuntul și angro. Organizația reunește asociații naționale din 27 de țări și reprezintă milioane de companii, de la mari grupuri internaționale până la numeroase întreprinderi mici și mijlocii.

Rolul EuroCommerce este de a reprezenta interesele asociațiilor și companiilor naționale și sectoriale din domeniul comerțului cu amănuntul și angro în relația cu instituțiile europene. Totodată, organizația își informează membrii cu privire la politicile și legislația Uniunii Europene, susține adoptarea unor măsuri legislative favorabile sectorului și promovează contribuția comerțului la dezvoltarea economiei și a societății europene. De asemenea, EuroCommerce facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între membrii săi, contribuind la adaptarea sectorului la noile provocări economice și de reglementare.