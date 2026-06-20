Îmbrăcăminte fără proprietar: tendința care schimbă regulile modei

Serviciile de închiriere a hainelor câștigă vizibilitate în rândul pasionaților de modă, mai ales în contextul nunților, al evenimentelor speciale sau chiar al vacanțelor. Practica este privită tot mai des ca o alternativă la achiziția constantă de articole noi și, implicit, ca o posibilă soluție la consumul accelerat asociat curentului „fast fashion”.

Tendința este alimentată de dorința de acces la piese variate fără a le deține permanent. În acest model, articolele sunt utilizate temporar, apoi revin în circuitul de închiriere. Oferta acoperă o gamă extinsă de articole, de la haine purtate la birou până la rochii de gală, genți sau ținute destinate evenimentelor.

Utilizatorii aleg piesele pentru o perioadă limitată, după care acestea sunt returnate și pregătite pentru a fi purtate de alte persoane. Associated Press notează că acest circuit se bazează pe reutilizarea constantă a articolelor vestimentare, fără ca acestea să rămână blocate în garderoba unui singur consumator. Modelul este promovat ca o formă de acces flexibil la modă.

„Nu am mai cumpărat nimic pentru o ocazie importantă din 2019”, a mărturisit Sasha Eck, o americancă ce utilizează frecvent servicii de închiriere a hainelor.

Ea afirmă că preferă această variantă deoarece îi oferă acces constant la piese noi și actuale din punct de vedere al tendințelor. În opinia sa, închirierea unei ținute pentru un eveniment de gală este mai eficientă financiar, având în vedere că prețul unei rochii cumpărate ar putea echivala cu mai multe luni de chirie, în timp ce articolul ar fi purtat o singură dată.

Un sondaj realizat de ThredUp indică faptul că 87% dintre persoanele invitate la nunți au achiziționat cel puțin o ținută purtată o singură dată. Situația este invocată frecvent în discuțiile despre impactul consumului vestimentar.

Serviciile de închiriere sunt prezentate, în acest context, drept o variantă cu potențial ecologic, deoarece permit utilizarea repetată a aceleiași piese de către mai mulți utilizatori.

Kate Fletcher, profesoară de sustenabilitate, design și sisteme de modă la Universitatea Metropolitană din Manchester, a afirmat: „În teorie, resursele încorporate în acea piesă vestimentară au șansa de a fi valorificate mai mult, având în vedere că este purtată de mult mai multe persoane. Și acesta este un argument convingător”.

Există însă și opinii care pun sub semnul întrebării beneficiile reale ale acestor servicii, în special atunci când funcționează prin aplicații și livrări repetate.

„Nu te gândești la ambalajul care vine de fiecare dată când primești ceva, la amprenta de carbon generată de transportul articolului, la amprenta de carbon generată de curățarea chimică”, spune Aja Barber, consultantă în sustenabilitate.

Ea precizează că există diferențe între platformele digitale de închiriere și sistemele tradiționale din magazine, unde returul se face direct, fără lanțuri logistice extinse. În acest context, este subliniată și ideea de a verifica mai întâi propria garderobă înainte de a apela la astfel de servicii.