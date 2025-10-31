Pentru o experiență de shopping rapidă, compania recomandă clienților să descarce sau să actualizeze aplicația la cea mai recentă versiune, să își pregătească lista de favorite și să activeze notificările. Deși stocurile sunt consistente, interesul pentru campanie este foarte mare, așa că accesul rapid în aplicație poate face diferența între o achiziție reușită și o ofertă ratată.

„Așa cum i-am obișnuit pe clienții noștri an de an, pentru Black Friday pregătim cele mai multe reduceri din an la produse originale de la cele mai căutate și dorite branduri de haine, pantofi, accesorii și beauty. Am pregătit o ofertă vastă pentru produse relevante de sezon și facem toate eforturile să oferim și anul acesta cea mai tare experiență de shopping: livrare extrem de rapidă (clienții care plasează comenzile în dimineața primei zile de Black Friday pot primi coletele chiar în aceeași zi), plăți flexibile și o procedură de retur simplă și eficientă”, a declarat Cristina Pîrjol, General Manager Fashion Days.

Pentru ediția din acest an, Fashion Days introduce programul „Mystery Gifts”, o inițiativă care oferă fiecare client un cadou surpriză garantat la plasarea unei comenzi între 31 octombrie și 9 noiembrie. Cadourile sunt activate automat în conturile utilizatorilor și devin disponibile după 40 de zile.

Printre acestea se numără vouchere de 50, 100, 300 sau 500 de lei, dar și reduceri de până la 30% pentru branduri precum Nike, Puma, adidas sportswear, Calvin Klein, Armani Exchange, Karl Lagerfeld și Tommy Hilfiger.

Regulamentul complet al campaniei „Mystery Gifts” este disponibil pe site-ul și în aplicația Fashion Days.

Compania își reafirmă angajamentul față de autenticitate. Comercializează exclusiv produse originale provenite de la producători și distribuitori autorizați, inclusiv în cazul articolelor din Marketplace. Prin această politică, Fashion Days garantează calitatea și trasabilitatea produselor vândute, oferind clienților siguranța unor achiziții de la surse verificate.

Clienții pot beneficia de plăți în rate fără dobândă prin soluția My Wallet by eMAG, cu un buget de până la 10.000 de lei, în 4 sau 6 rate. Integrarea cu ecosistemul eMAG permite o experiență de cumpărare unificată și simplă.

În plus, abonații Genius primesc beneficii speciale: reduceri exclusive de 10% la o selecție de produse și livrare gratuită. Ceea ce marchează al patrulea an consecutiv în care programul oferă avantaje suplimentare de Black Friday.

De asemenea, rețeaua de peste 5.700 de lockere easybox din toată țara facilitează ridicarea comenzilor la orice oră, iar sistemul de retur prin easybox simplifică procesul de returnare. Clienții fideli pot primi banii înapoi în doar 30 de minute de la depunerea produsului, o premieră logistică ce elimină inconvenientele tradiționale ale comerțului online.

Produsele din campanie vor fi marcate cu o etichetă „Black Friday”, pentru a fi identificate mai ușor. Printre ofertele anunțate se numără:

Ghete – de la 99 lei

Jeans – de la 59 lei

Jachete – de la 79 lei

Hanorace – de la 49 lei

Pulovere – de la 39 lei

Sneakers – de la 69 lei

Printre brandurile cu cele mai mari reduceri se numără UGG, Columbia, HUGO, BOSS, Nike, Puma, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Trespass, Guess și Steve Madden.

Campania Black Friday 2025 de la Fashion Days promite, astfel, cea mai amplă selecție de produse la cele mai mici prețuri din an, combinând livrarea rapidă, autenticitatea brandurilor și experiența digitală fluidă cu o notă de gamificare prin programul „Mystery Gifts”.