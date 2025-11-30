Americanii au cheltuit 11,8 miliarde de dolari în mediul digital, un nou maxim istoric, ceea ce reprezintă un avans de 9,1% față de anul trecut, potrivit datelor finale publicate de Adobe Analytics, companie care monitorizează peste un trilion de vizite pe site-uri de retail din SUA, relatează Reuters.

Creșterea vine în contextul în care consumatorii americani sunt mai selectivi în cheltuieli din cauza inflației persistente și a incertitudinilor economice, însă apetitul pentru reducerile de sezon rămâne puternic.

Potrivit estimărilor Adobe pentru restul weekendului, volumul cumpărăturilor rămâne consistent:

5,5 miliarde de dolari sâmbătă (+3,8% față de 2024)

5,9 miliarde de dolari duminică (+5,4%)

Aceste valori confirmă faptul că Black Friday nu mai este un eveniment de o singură zi, ci un întreg interval comercial întins pe patru-cinci zile, în care retailerii mențin reducerile agresive, iar consumatorii profită de oferte treptate.

O evaluare separată realizată de Salesforce indică o cifră și mai ridicată: 18 miliarde de dolari cheltuiți în ziua de Black Friday, în creștere cu 3% față de anul precedent. Segmentul care a impulsionat cel mai mult vânzările este cel al articolelor vestimentare și accesoriilor de lux.

Totuși, Salesforce observă un fenomen important: valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut, dar cumpărătorii au achiziționat mai puține produse. Compania notează că acest comportament reflectă scumpirile – americanii cheltuie mai mult pentru mai puține articole.

În timp ce online-ul a atins noi recorduri, traficul din magazine a fost mai redus în dimineața de după Thanksgiving. Retailerii au raportat un început de zi mai lent, semn al unei schimbări clare în comportamentul consumatorilor.

Prudența se explică prin:

inflația ridicată,

îngrijorări privind politicile comerciale,

o piață a muncii care nu mai are forța de anul trecut,

atenția sporită asupra bugetelor gospodăriilor.

Modelele de consum s-au reorientat către mediul digital, unde comparațiile de preț sunt mai ușoare, reducerile sunt mai vizibile, iar efortul de achiziție este mai redus.

În ciuda evoluției spectaculoase de Black Friday, ziua cu cele mai mari vânzări rămâne Cyber Monday. Adobe estimează pentru luni o cifră de 14,2 miliarde de dolari, echivalentul unei creșteri de 6,3% față de anul trecut.

Această zi este, de obicei, marcată de cele mai mari reduceri la electronice, electrocasnice și produse tech, categorie care generează cele mai consistente valori ale coșului.

Tendința generală arată că, în ciuda unui context economic dificil, americanii preferă cumpărăturile online pentru flexibilitate, viteza tranzacțiilor și accesul la promoții clare și imediate.

Black Friday 2025 confirmă câteva trenduri solide:

online-ul crește constant, indiferent de evoluția economiei,

coșurile sunt mai scumpe, dar cu mai puține produse,

magazinele fizice pierd teren,

vânzările se întind pe mai multe zile, nu pe una singură.

Sectorul de retail, în ansamblu, rămâne extrem de dinamic, dar provocările pentru comercianți sunt considerabile: costurile ridicate, competiția tot mai acerbă, scumpirile și presiunile logistice.