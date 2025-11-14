Majoritatea acestor atacuri pornesc de la apeluri telefonice primite de pe numere care par locale și autentice, prin care utilizatorilor li se solicită validarea sau verificarea unor presupuse plăți sau tranzacții către platforme de e-commerce internaționale. Pentru a preveni astfel de situații, banca digitală reamintește clienților câteva elemente esențiale care îi pot ajuta să recunoască rapid o tentativă de scam.

Unul dintre scenariile tot mai întâlnite presupune apeluri generate de roboți telefonici care se prezintă drept reprezentanți ai unei bănci, ai unei autorități sau ai unei companii și care susțin că doresc clarificarea unei plăți efectuate către o platformă de e-commerce. Scopul acestor apeluri este acela de a convinge utilizatorii să apese pe anumite taste, să transfere bani, să ofere date personale sau să instaleze aplicații malițioase. În unele cazuri, persoanele care inițiază aceste apeluri se prezintă în mod fals drept angajați ai serviciului de suport clienți al Revolut.

Există mai multe semnale care ar trebui să ridice suspiciuni oricărui utilizator. Apelul este realizat direct pe numărul de telefon și nu prin aplicația Revolut, este nesolicitat și apare pe neașteptate, apelantul nu vorbește limba română sau o folosește cu accent străin, iar discuția pornește de la o tranzacție necunoscută sau rar întâlnită de către client. În plus, apelantul încearcă să determine utilizatorul să ofere date personale, coduri PIN, detalii ale cardului sau să ignore alertele și notificările primite în aplicație. Un alt semn clar de fraudă este solicitarea de a transfera bani către un așa-numit cont sigur sau de a efectua plăți din motive neclare, avertizează Revolut.

Pentru a identifica mai ușor o tentativă de spoofing, utilizatorii trebuie să țină cont de câteva aspecte. Apelurile provin întotdeauna de la numere necunoscute, sunt făcute prin rețeaua de telefonie mobilă și nu prin aplicația Revolut, iar banca nu sună niciodată direct, fără o programare prealabilă realizată prin chat-ul din aplicație. De asemenea, comportamentul apelantului este adesea nepotrivit, neprofesionist și diferit de cel al unui agent real de relații cu clienții.

Pentru a verifica dacă un apel este autentic, clienții sunt sfătuiți să nu acționeze în urma instrucțiunilor primite până când nu confirmă identitatea apelantului. Este recomandat ca utilizatorii să verifice imediat în chat-ul din aplicație dacă există un apel oficial inițiat de Revolut.

În lipsa unei confirmări, orice conversație trebuie întreruptă, iar tentativa de fraudă trebuie raportată băncii. Mai mult, clienții pot anunța companiile de telecomunicații privind folosirea unor numere care par autentice pentru activități de spoofing și pot notifica autoritățile competente, precum ANCOM sau DNSC. Dacă o persoană devine victimă a unei astfel de fraude, primul pas este contactarea imediată a băncii prin chat-ul din aplicație, urmată de anunțarea Poliției.

Un apel nesolicitat venit prin alt canal decât aplicația Revolut reprezintă un motiv suficient pentru ca utilizatorii să fie extrem de vigilenți, întrucât banca nu ar solicita niciodată efectuarea de tranzacții sau transferuri telefonic. În schimb, apelurile care sunt inițiate prin aplicație și programate în prealabil sunt considerate sigure, acestea fiind singurele modalități prin care Revolut contactează oficial clienții.

Fraudele continuă să fie o provocare importantă pentru industria financiar-bancară, iar Revolut tratează cu seriozitate acest fenomen. În 2024, banca a reușit să prevină pierderi de peste 600 de milioane de lire sterline în rândul clienților săi. Pentru a spori protecția fondurilor utilizatorilor, Revolut a introdus funcționalități de securitate precum apelurile prin aplicație, sisteme bazate pe inteligență artificială pentru detectarea în timp real a tentativelor de fraudă, limite pentru tranzacții și autentificare biometrică. Totodată, clienții au la dispoziție în aplicație o serie de resurse educative care îi ajută să recunoască și să evite diverse tipuri de scam-uri, inclusiv cele bazate pe impersonare.