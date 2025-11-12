DNSC explică faptul că tehnologiile bazate pe inteligență artificială permit atacatorilor să imite stilul, limbajul și tonul companiilor reale, făcând dificilă diferențierea între o ofertă autentică și una frauduloasă.

În mesajul transmis, instituția a subliniat că tot mai multe tentative de înșelăciune se bazează pe factori emoționali și pe neatenția victimelor.

„Chiar dacă tot mai mulți utilizatori online sunt atenți la detalii și evită cumpărăturile impulsive, amenințările digitale evoluează rapid. De ce?

Pentru că atacatorii cibernetici folosesc inteligența artificială pentru a crea mesaje și oferte care par perfect legitime, imitând stilul, limbajul și tonul companiilor reale.

În perioada campaniilor de reduceri, DNSC recomandă:

verificarea autenticității ofertelor și a site-urilor comerciale;

evitarea accesării linkurilor primite prin mesaje nesolicitate;

folosirea metodelor sigure de plată și a conexiunilor verificate;

raportarea tentativelor de fraudă pe pnrisc.dnsc.ro sau la numărul unic 1911”.

Mihai Rotariu, managerul de comunicare al DNSC, a explicat că infractorii cibernetici nu mai au nevoie de cunoștințe tehnice avansate. El a spus că aceștia exploatează emoțiile și graba oamenilor, construind povești plauzibile pentru a-i convinge pe utilizatori să ofere singuri datele personale sau bancare.

El a adăugat că tot mai multe persoane cad în capcană din lipsă de concentrare, chiar și cele cu experiență în domeniul securității cibernetice. Potrivit acestuia, atenția, răbdarea și gândirea critică sunt mai importante ca orice antivirus.

„Nu mai vorbim despre hackeri care sparg servere NASA. Vorbim despre oameni obișnuiți care exploatează emoția, graba și neatenția. Prezintă o poveste plauzibilă, iar victima ajunge să ofere singură datele sensibile, convinsă că face bine”, spune Mihai Rotariu, managerul de comunicare al DNSC.

În perioada campaniilor de reduceri, DNSC recomandă utilizatorilor să verifice autenticitatea ofertelor și a site-urilor comerciale, să evite accesarea linkurilor primite prin mesaje nesolicitate și să folosească doar metode sigure de plată.

Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul unic 1911.

Instituția mai recomandă utilizarea a două instrumente gratuite pentru verificarea siguranței unui site sau link:

Scamadviser.com, care atribuie un scor de încredere de la 1 la 100 în funcție de reputația site-ului.

VirusTotal.com, care scanează linkurile și fișierele suspecte folosind peste 70 de motoare antivirus.

DNSC sugerează ca aceste adrese să fie salvate în browser sau în notițele telefonului, pentru a putea fi folosite rapid înainte de efectuarea unei achiziții online.