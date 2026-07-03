Permis de conducere. Se reduce perioada de valabilitate ori se refuză reînnoirea pentru șoferii cu aceste afecțiuni

Șoferii care conduc în Spania trebuie să îndeplinească nu doar condițiile prevăzute de legislația rutieră, ci și anumite criterii medicale pentru a-și putea păstra permisul de conducere. Direcția Generală de Circulație (DGT) reamintește că reînnoirea permisului nu este o simplă formalitate administrativă, ci presupune efectuarea unui control medical obligatoriu, în urma căruia se stabilește dacă titularul mai este apt să conducă în condiții de siguranță.

Autoritățile spaniole explică faptul că scopul acestor verificări este reducerea riscului producerii accidentelor și identificarea afecțiunilor care pot afecta reflexele, atenția, capacitatea de concentrare sau timpul de reacție al șoferilor.

În Spania, permisul de conducere se reînnoiește la intervale diferite, în funcție de vârsta titularului. Până la împlinirea vârstei de 65 de ani, documentul este valabil timp de zece ani, iar după această vârstă perioada de valabilitate se reduce la cinci ani.

La fiecare reînnoire, șoferii trebuie să treacă printr-un examen medical efectuat într-un centru autorizat.

În cadrul evaluării sunt analizate vederea, coordonarea mișcărilor, starea neurologică, sănătatea cardiovasculară, funcțiile cognitive și starea psihologică. Dacă medicii constată existența unor probleme care pot afecta conducerea autovehiculelor, raportul medical poate impune restricții, reducerea perioadei de valabilitate a permisului sau chiar refuzul reînnoirii acestuia.

Autoritățile spaniole subliniază că simpla expirare a permisului nu garantează obținerea unui nou document.

Decizia finală aparține centrului medical autorizat care efectuează evaluarea, iar fiecare situație este analizată individual.

În unele cazuri, șoferii pot primi un permis cu o perioadă de valabilitate mai scurtă sau cu anumite restricții, însă există și situații în care afecțiunile constatate sunt incompatibile cu exercitarea dreptului de a conduce.

Direcția Generală de Circulație precizează că există numeroase afecțiuni care pot influența capacitatea unei persoane de a conduce în siguranță.

Printre acestea se numără atacul ischemic tranzitoriu, boala Alzheimer, anevrismele vaselor mari, apneea în somn, aritmiile severe, episoadele de pierdere a cunoștinței, demența, tulburările grave de anxietate, depresia severă, diabetul zaharat insulinodependent în anumite situații, bolile cardiace grave, afecțiunile oncologice active, bolile neurologice degenerative, insuficiența respiratorie severă, epilepsia, scleroza laterală amiotrofică, hipotiroidismul cu complicații, infarctul miocardic recent, boala Parkinson în stadii avansate, insuficiența renală care necesită dializă, precum și situațiile în care pacienții sunt purtători de defibrilatoare automate sau stimulatoare cardiace.

Autoritățile subliniază însă că simplul diagnostic al uneia dintre aceste boli nu conduce automat la retragerea permisului. Fiecare caz este analizat individual, iar decizia depinde de stadiul afecțiunii, de tratamentul urmat și de impactul pe care boala îl are asupra capacității de a conduce.

În anumite situații, medicii pot considera că persoana este aptă să conducă, dar doar în anumite condiții.

Astfel, permisul poate fi reînnoit pentru o perioadă mai scurtă decât cea obișnuită, iar titularul va fi obligat să efectueze controale medicale mai frecvente.

Există însă și cazuri în care raportul medical este nefavorabil, iar permisul nu mai poate fi reînnoit până când starea de sănătate nu permite acest lucru.

Direcția Generală de Circulație din Spania arată că aceste controale medicale au rol preventiv și urmăresc protejarea tuturor participanților la trafic.

Autoritățile consideră că siguranța rutieră depinde nu doar de respectarea regulilor de circulație și de starea tehnică a vehiculului, ci și de capacitatea fizică și psihică a șoferului de a reacționa rapid în trafic.

Din acest motiv, evaluările medicale rămân o condiție obligatorie pentru păstrarea dreptului de a conduce, iar fiecare solicitare de reînnoire este analizată în funcție de concluziile medicilor autorizați.

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Și în România, șoferii trebuie să facă dovada că sunt apți din punct de vedere medical pentru a conduce atunci când solicită eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere, în situațiile prevăzute de lege. Examinarea medicală se efectuează în unități medicale autorizate și urmărește evaluarea stării de sănătate, inclusiv a vederii, afecțiunilor neurologice, cardiovasculare și a altor probleme care pot influența capacitatea de a conduce în siguranță.

Dacă medicii constată că o persoană suferă de o afecțiune incompatibilă cu șofatul, aceasta poate fi declarată inaptă pentru conducerea autovehiculelor până la ameliorarea stării de sănătate sau, în funcție de gravitatea cazului, poate pierde dreptul de a conduce. În alte situații, permisul poate fi reînnoit pentru o perioadă mai scurtă, cu obligația efectuării unor controale medicale periodice.

La fel ca în Spania, decizia nu se ia exclusiv pe baza diagnosticului, ci în urma evaluării medicale a fiecărui caz în parte. Scopul acestor verificări este prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea faptului că șoferii dețin capacitatea fizică și psihică necesară pentru a conduce în condiții de siguranță.