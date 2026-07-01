Furtunile au provocat daune de peste 62 de milioane de lei mașinilor asigurate CASCO. Doar 10% dintre autovehicule sunt protejate

Fenomenele meteo extreme produc tot mai multe pagube în România, iar costurile suportate de companiile de asigurări sunt în creștere. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), despăgubirile plătite anul trecut pentru avariile provocate de furtuni autovehiculelor asigurate CASCO au depășit 62 de milioane de lei.

Companiile de asigurări membre ale UNSAR au achitat, în 2025, despăgubiri în valoare de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor CASCO pentru pagube produse de furtuni.

Datele organizației arată că, în medie, 15 autovehicule și alte 15 locuințe au fost despăgubite în fiecare zi din 2025 în urma fenomenelor meteo severe.

În prezent, doar aproximativ 10% dintre autovehiculele din România beneficiază de protecția unei polițe CASCO.

Reprezentanții UNSAR atrag atenția că numărul fenomenelor meteo extreme a crescut în ultimii ani, iar furtunile reprezintă un risc tot mai important pentru șoferi.

Printre cele mai frecvente cauze ale daunelor se numără grindina, copacii sau alte obiecte doborâte de vânt, precum și inundațiile, situații în care o poliță CASCO poate acoperi costurile reparațiilor, în funcție de clauzele contractuale.

Președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, a explicat că fenomenele meteo extreme nu mai reprezintă evenimente izolate, ci apar tot mai des.

„Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, poliţa CASCO transformă un risc financiar major într-o situaţie gestionabilă, oferind protecţia de care şoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut”, a declarat Alexandru Ciuncan.

Potrivit Alinei Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR, în funcție de condițiile contractului, polița CASCO poate oferi protecție pentru o gamă largă de riscuri.

Aceasta poate acoperi daune provocate de fenomene naturale, precum furtunile și grindina, dar și pagube rezultate în urma accidentelor, actelor de vandalism sau furtului autovehiculului.

Reprezentanta UNSAR recomandă proprietarilor de mașini să analizeze cu atenție beneficiile unei astfel de asigurări și să aleagă nivelul de protecție potrivit valorii și modului de utilizare al autovehiculului.

În contextul intensificării fenomenelor meteo extreme, UNSAR consideră că o asigurare facultativă poate face diferența dintre suportarea unor costuri ridicate din fonduri proprii și acoperirea acestora prin despăgubire.

Organizația îi încurajează pe proprietarii de autovehicule să discute cu asigurătorii sau cu distribuitorii de asigurări pentru a înțelege exact ce riscuri sunt acoperite prin polița CASCO și pentru a opta pentru o soluție adaptată nevoilor lor.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de asigurări, care cumulează peste 90% din piața locală de profil.