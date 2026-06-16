Aproape 3 din 10 români nu au niciun plan financiar pentru situații de urgență (studiu)

Un studiu UNSAR-IRES realizat ne arată că 29% dintre români nu au un plan financiar pentru situațiile în care nu ar mai putea contribui la veniturile familiei din cauza unui accident sau a unei boli grave. Majoritatea se bazează pe familie, economii sau asigurări de viață.

Aproape o treime dintre români (29%) nu au încă niciun plan pentru situația în care ar ajunge să nu mai poată aduce bani în familie din cauza unui accident sau a unei boli grave, potrivit celui mai recent studiu UNSAR-IRES despre cum percep românii riscurile și asigurările. Dintre cei care s-au gândit la o astfel de situație, aproape jumătate (47%) spun că s-ar baza pe familia și apropiații lor, procent mai mare cu 4 puncte față de 2025.

Pe locul doi sunt economiile personale, menționate de 36% dintre oameni. După ele urmează asigurările de viață, care au crescut cel mai mult față de anul trecut. 17% dintre români spun că au o astfel de asigurare pentru a-și proteja familia dacă apare ceva neașteptat, cu 6 puncte mai mult decât în 2025.

Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR, a spus că orice familie poate trece, la un moment dat, printr-o situație care îi reduce veniturile. Ciuncan a adăugat că este un lucru bun că tot mai mulți români aleg asigurările de viață, dar faptul că încă mulți nu au niciun plan arată că este nevoie de o protecție financiară mai mare.

„Orice familie poate fi pusă, la un moment dat, în faţa unui eveniment care îi afectează veniturile. Ne bucură faptul că tot mai mulţi români aleg asigurările de viaţă ca instrument de protecţie financiară, însă faptul că aproape o treime dintre respondenţi nu au încă niciun plan arată că există încă un potenţial important de creştere a gradului de protecţie financiară”, a declarat Ciuncan, potrivit unui comunicat de presă.

Datele din piață arată că aceste tendințe sunt reale: numărul polițelor de asigurări de viață active a trecut de 2,2 milioane, ceea ce arată că tot mai mulți oameni sunt interesați de acest tip de protecție.

În același timp, problema lipsei de protecție financiară rămâne mare. Pentru fiecare familie din România, „golul” dintre banii disponibili și banii de care ar avea nevoie în situații dificile a ajuns la 165.400 de lei. Asta arată clar că, în caz de probleme neașteptate, multe familii nu ar avea suficiente resurse.

Roxana Băluţă, Specialist Asigurări de Viaţă şi Sănătate şi Coordonator Programe în cadrul UNSAR, a explicat că siguranța financiară se construiește din mai multe lucruri: informare, planificare și folosirea unor produse de protecție potrivite. Băluță a mai spus că mai multă educație financiară și măsuri din partea statului care încurajează responsabilitatea pot ajuta familiile să fie mai puțin vulnerabile la probleme financiare.

„Construirea rezilienţei financiare ţine de un ansamblu de măsuri care includ informare, planificare şi acces la instrumente de protecţie adecvate. Creşterea nivelului de educaţie financiară şi încurajarea comportamentelor responsabile prin politici publice pot contribui semnificativ la reducerea vulnerabilităţii financiare a familiilor”, a adăugat Băluţă.

Studiul UNSAR-IRES este realizat în fiecare an și analizează cum văd românii riscurile din viața lor și cum se raportează la protecția financiară. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România este o organizație care reprezintă 22 de companii de asigurări, ce acoperă peste 90% din piața de asigurări din țară.