Radu Balcu, Director General GP Intermodal, Grampet: România nu poate reduce emisiile fără dezvoltarea transportului intermodal

Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.

Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Robert Turcescu – Mergem spre domnul Radu Balcu, Director General GP Intermodal, Grampet, așa cum am precizat și la început, e un important jucător din transportul feroviar și logistică din regiune, cu un rol esențial în modernizarea și eficientizarea lanțurilor de aprovizionare. Domnule Balcu, cum descrie Grampet trecerea de la transport feroviar la un ecosistem logistic integrat și ce rol are intermodalitatea în acest model? De ce Grampet consideră că adevărata întrebare nu este cât costă sustenabilitatea, ci cât costă lipsa investițiilor în sustenabilitate? Vă rog.

Radu Balcu – Înainte de a începe, aș vrea să discutăm un pic despre sustenabilitate. Astăzi vorbim în termeni de sustenabilitate, în termeni de rapoarte, ESG, declarații pe care inclusiv Grampet trebuie să le dea, însă cea mai mare problemă este cât ne costă pe noi in acțiunea. Cât ne costă pe noi să nu facem nimic în sensul sustenabilității, în special în zona de transport și de logistică. Și aici avem partea de poluare, avem partea de aglomerație în trafic, avem accidentele pe șosea pe care nimeni nu stă să le contabilizeze, poate în termeni matematici, ci doar sunt anumite cifre care apar în raport.

Din punctul nostru de vedere, cea mai importantă concluzie este că nu o să reducem niciodată semnificativ, cel puțin în zona feroviară, emisiile de carbon doar prin investiții în materialul rulant. Principala problemă pe care o are astăzi România este intermodalitatea. Însemnând, și o să vă dau câteva cifre, split-ul astăzi între transportul rutier și transportul feroviar este 84% rutier, 11% feroviar și undeva la 2-3% este partea de intermodalitate. Peste 300 de milioane de tone de mărfuri se transportă anual pe șosea. Asta înseamnă camioane care poluează, care afectează infrastructura, care produc accidente și toate celelalte.

În zona feroviară noi transportăm undeva la 50 de milioane de ton, iar split-ul acesta se repetă și în zona de pasageri, unde noi încă nu activăm.

Dacă ne dorim într-adevăr să creăm modele sustenabile în zona de logistică și de transport, principalul focus o să fie de migrare a transportului rutier către calea ferată. Și asta se poate întâmpla doar în momentul în care România investește în infrastructură, în infrastructura feroviară. Tot așa o să vă dau câteva cifre. Transportul feroviar de marfă astăzi în România are o viteză de circulație medie de 15 km la oră. E clar că nu putem să atragem volume serioase, în special în zona intermodal, în momentul în care de la Constanța la Curtici facem 2-3 zile. Tot în zona de cifre, transportul de pasageri. Are o viteză de circulație undeva la 40 de km. La fel este greu să convingi oamenii să circule cu trenul de la București la Timișoara în momentul în care stau 10-12 ore în tren și nici materialul rulant nu este unul foarte modern.

Pentru a putea face acest shift trebuie să investim în terminale intermodale, trebuie să investim în material rulant nou, iar România trebuie să vină cu o strategie și să descurajeze transportul rutier de mărfuri, pentru că astăzi există un dezechilibru în sistem. Transportul rutier de mărfuri nu este taxat la distanță, precum este taxat transportul feroviar. Noi plătim pentru fiecare kilometru pe care îl parcurgem o taxă de utilizare a infrastructurii. În zona de transport rutier ei au o rovinietă care se plătește anual, indiferent de numărul de kilometri pe care îi parcurg. Și atunci, dacă e să ne referim la zona de sustenabilitate pe care dumneavoastră a spus-o, cum am zis, soluția este să accesăm fonduri europene pentru dezvoltarea terminalelor intermodale, să oferim clienților soluții integrate de transport. Un client, până la urmă, nu îl interesează ce tip de transport folosește, fie că e rutier sau feroviar. Îl interesează să își transporte marfa din punctul A în punctul B. Iar pentru noi, ca și logisticieni, trebuie să găsim această conexiune care să transfere marfa pe feroviar pe porțiuni cât mai lungi de parcurs și zona de less mile, cum îi spunem noi, să fie desfășurată pe transportul rutier astfel încât să fie emisii de carbon cât mai reduse.

O să vă dau tot așa câteva cifre despre proiectele la care noi lucrăm. O să deschidem anul ăsta două puncte de transbordare de cereale în Nunești și în Pașcani, unde vrem să acumulăm volumele de cereale pe auto, să le transbordăm în vagoane. Anul ăsta previzionăm că undeva la 300.000 de tone de cereale le vom transfera de la rutier către feroviar. Peste 15.000 de camioane ne propunem noi, grupul Grampet să eliminăm de pe șosea.

Deci cam asta este în linii mari partea de sustenabilitate în zona de logistică. Acum dacă vorbim de investiții cum v-am zis, avem terminale intermodale pe care le dezvoltăm, în care investim, dar este nevoie de o strategie de țară care să ne sprijine în demersurile noastre. Nu e suficient să avem terminale dacă nu avem și politicile publice care să încurajeze intermodalitatea.

În zona de investiții vorbim și de digitalizare. În grupul nostru avem soluții de IRP, avem soluții de monitorizare a flotei prin GPS, avem predictibilitate în realtime. Avem aplicații pe care le-am dezvoltat in-house pentru a monitoriza transportul feroviar și transportul rutier pentru că un client are nevoie de predictibilitate și fiecare oră de ineficiență se transformă în nesustenabilitate.

Avem fabrici de modernizare de locomotive și modernizare de vagoane în grupul Grampet pe care le folosim pentru a ne moderniza flota. Tot așa o să vă dau câteva cifre. La Pașcani, grupul Grampeta a construit primul tren diesel multiple unit după Al Doilea Război Mondial, care are un consum de un litru la kilometru. Locomotivele pe care CFR Călători astăzi le folosește, care sunt vechi, de 30-40 de ani, consumă 4 litri la kilometru. Deci un randament, o reducere cu 75% a volumelor de transport, însă din păcate România astăzi nu e interesată de subiectul ăsta, deși 62% din rețeaua feroviară este neelectrificată.

Dacă vorbim de investiții, vorbim și de oameni. Pentru noi, oamenii sunt principala resursă și am construit școala GFR, o școală prin care oameni care nu erau în domeniul feroviar puteau să primească o bursă, să desfășoare 2 ani de școlarizare și să devină mecanici de locomotivă. Noi am constatat că avem o problemă sistemică în domeniul feroviar reprezentând vârsta înaintată a personalului. Atunci am venit cu această soluție, am oferit burse, am oferit angajare în cadrul companiilor noastre și am încercat să ne asigurăm viitorul pe următorii 10-15 ani. Pe lângă școala GFR avem parteneriate cu Politehnica, avem parteneriate cu alte unități de învățământ din toată țara unde avem fabrici și încercăm să aducem tineri în fabricile noastre tocmai pentru a putea să rezistăm într-o piață care astăzi nu este atât de atractivă, să spunem așa.

Cam astea sunt în linii mari direcțiile pe care noi le vedem, investițiile pe care ni le propunem și viziunea pentru un ecosistem integrat de logistică care nu mai presupune astăzi doar un transport feroviar și atât.