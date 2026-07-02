Primark anunță o retragere urgentă în Marea Britanie. Clienții sunt îndemnați să returneze produsul

Lanțul irlandez de retail Primark a anunțat retragerea imediată a unui accesoriu comercializat în magazinele sale din Marea Britanie, după identificarea unui risc chimic grav asociat produsului. Măsura a fost dispusă în urma unei evaluări efectuate de autoritățile britanice competente. Retailerul le solicită clienților care dețin articolul să înceteze imediat utilizarea acestuia și să îl returneze în orice magazin Primark pentru rambursarea integrală a contravalorii.

Primark a emis o notificare urgentă de retragere a unui produs, după ce verificările au arătat că acesta conține concentrații peste limitele legale ale unor substanțe chimice considerate periculoase pentru sănătate. Compania le recomandă tuturor persoanelor care au cumpărat articolul să nu îl mai utilizeze și să îl țină departe de copii până la returnarea acestuia.

Produsul vizat este o poșetă-portmoneu pentru monede, în nuanțe de maro, cu model color-block. Articolul este identificat prin numărul de model 3103002 și codul de bare 991169270.

Potrivit Oficiului pentru Siguranța Produselor și Standarde (OPSS) din Marea Britanie, analiza a evidențiat prezența unor concentrații excesive de ftalat de dibutil (DBP), ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP) și parafine clorurate cu lanț scurt (SCCP).

„Produsul prezintă un risc chimic grav, deoarece conține concentrații excesive de ftalat de dibutil (DBP), ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP) și parafine clorurate cu lanț scurt (SCCP). „Ftalații sunt dăunători sănătății și pot provoca leziuni sistemului reproducător. Produsul nu îndeplinește cerințele Regulamentului REACH din 2008”, au transmis reprezentanții OPSS.

Ca urmare a acestei constatări, retailerul a retras produsul de la comercializare și a inițiat procedura de rechemare a articolului de la clienți.

„Recomandăm consumatorilor să înceteze imediat utilizarea produsului și să îl țină departe de copii. Returnați produsul la orice magazin Primark pentru o rambursare completă. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Primark prin chat-ul live”, au transmis reprezentanții Primark.

Primark nu este singurul mare retailer din Marea Britanie care a anunțat în ultimele zile retrageri de produse din motive de siguranță. Alte lanțuri comerciale au inițiat măsuri similare după identificarea unor potențiale riscuri pentru consumatori.

Retailerul Morrisons a rechemat gustarea Maple & Bacon Back of the Net, după ce s-a constatat că unele pachete pot conține lapte nedeclarat pe etichetă. Situația poate reprezenta un pericol pentru persoanele care suferă de alergii sau intoleranță la lapte.

Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) a avertizat că produsul poate prezenta un risc semnificativ pentru consumatorii afectați de alergii alimentare. Rechemarea vizează pachetul de 140 de grame, cu data-limită de consum 22 august 2026.

„Vă rugăm să nu consumați acest produs și să îl returnați la cel mai apropiat magazin pentru o rambursare completă. Nu avem nevoie de bon fiscal. Niciun alt produs nu este afectat de această problemă. Ne cerem scuze pentru inconvenientele pe care le-ar putea cauza acest lucru și îi asigurăm pe clienți de angajamentul nostru continuu față de cele mai înalte standarde de calitate și siguranță a produselor”, au transmis reprezentanții Morrisons.

În paralel, consumatorii care au achiziționat croissante congelate cu Nutella produse de Ferrero au fost sfătuiți să nu consume produsul și să îl returneze pentru rambursarea integrală a contravalorii, după apariția suspiciunilor privind posibila prezență a unor fragmente metalice.

Produsul fusese comercializat în magazinele Lidl din Marea Britanie înainte de retragere. Ulterior, măsura a fost extinsă și în Belgia, Germania, Italia, Spania, Ungaria și România, din același motiv.

Rechemarea vizează pachetele cu patru croissante care poartă codurile de lot L126Z39 și L127Z39, având datele de expirare 6 mai 2027 și 7 mai 2027.