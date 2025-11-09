ANSVSA a emis sâmbătă, 8 noiembrie, o informare oficială privind retragerea de urgență a două produse comercializate în rețeaua Auchan din țară. Autoritatea a precizat că măsura a fost luată pentru prevenirea oricărui risc de contaminare a alimentelor cu particule metalice și de cauciuc.

Produsele vizate sunt „Delikat Borș Legume 165G” și „Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g”. Acestea au fost identificate de producători și distribuitori ca posibile surse de contaminare și au fost scoase imediat de pe rafturile magazinelor.

Retragerea produselor are un impact direct asupra consumatorilor, aceștia fiind informați cu privire la siguranța alimentelor pe care le achiziționează. Prin această decizie se urmărește protecția publicului și prevenirea posibilelor probleme de sănătate cauzate de ingestia particulelor străine.

În plus, măsura subliniază importanța monitorizării permanente a calității produselor alimentare, procedură care implică atât autoritățile de control, cât și retailerii și producătorii, pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis instrucțiuni clare pentru clienții care au achiziționat produsele retrase. Persoanele afectate nu trebuie să le consume și pot returna produsele la punctul de vânzare.

„Stimați clienți, Unilever și Auchan efectuează rechemarea produselor: Delikat Borș Legume 165G și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g. Motivul retragerii: posibile particule metalice și de cauciuc. Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat. Vor primi înapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară”, precizează ANSVSA!!!

Consumatorii care respectă aceste indicații vor evita orice risc asociat cu ingerarea de particule străine și vor beneficia de rambursarea integrală a valorii produselor. Această măsură este parte a procedurilor standard pentru siguranța alimentelor în comerțul cu produse preambalate.

Retragerea de produse evidențiază totodată importanța informării rapide a publicului și a colaborării între autorități și retaileri, pentru ca deciziile de protecție a consumatorului să fie puse în aplicare cât mai eficient. Autoritățile recomandă consumatorilor să verifice periodic informațiile publicate de ANSVSA și de retailerii mari pentru a fi la curent cu eventualele rechemări de produse. Această practică contribuie la prevenirea incidentelor legate de siguranța alimentară și permite consumatorilor să ia decizii informate privind achizițiile lor.