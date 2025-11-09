Un studiu recent arată că românii apreciază IMM-urile pentru strategia orientată către client și serviciile personalizate, care le diferențiază de companiile mari. Cercetarea evidențiază că oamenii sunt interesați de modul în care IMM-urile se adaptează rapid la nevoile clienților, oferind flexibilitate și agilitate acolo unde marile companii nu pot.

Aceste calități nu doar că sporesc loialitatea clienților, dar permit IMM-urilor să se dezvolte și să evolueze. Printre factorii care i-ar determina pe consumatori să cumpere mai des de la IMM-uri se numără: livrarea gratuită (82%), livrarea rapidă (81%), măsuri sporite de securitate a plăților (78%) și servicii online mai bune pentru relația cu clienții (76%).

„IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei românești și se bucură de încrederea consumatorilor tocmai pentru că sunt percepute ca fiind mai apropiate de nevoile lor reale. Acest capital de încredere reprezintă un avantaj competitiv pe care antreprenorii îl pot valorifica prin investiții în soluții digitale sigure și servicii de calitate. La Visa, ne dorim să sprijinim IMM-urile să răspundă acestor așteptări și să-și consolideze rolul important în societate”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager România la Visa.

Deși IMM-urile se bucură de un nivel ridicat de încredere din partea românilor, aceasta poate fi pierdută rapid în lipsa unor măsuri adecvate de securitate a plăților. Consumatorii nu caută doar siguranță, ci protecție flexibilă și actualizată, care să reducă riscul de fraudă și să asigure o experiență de plată simplă. Conform studiului Visa, 79% dintre respondenți nu ar reveni la un IMM dacă ar fi fost victime ale unei fraude, iar 78% sunt mai dispuși să cumpere online de la IMM-uri care implementează măsuri sporite de securitate.

O altă cerință importantă este diversitatea opțiunilor de plată: 94% dintre români consideră că un magazin online bun oferă multiple modalități de plată. Visa răspunde acestor nevoi prin tehnologii precum tokenizarea, autentificarea biometrică și soluții precum Click to Pay, care simplifică și securizează tranzacțiile, reducând timpul de finalizare a achizițiilor cu până la 40% și scăzând rata de abandon a coșurilor de cumpărături.

Studiul arată și că publicul român rămâne prudent în privința utilizării AI de către IMM-uri: doar 11% au încredere că tehnologia este folosită responsabil, iar 30% nu știu cui să acorde această încredere. În schimb, rețelele de plăți (16%) și instituțiile financiare (15%) se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere. Aceasta evidențiază importanța transparenței și a comunicării clare din partea IMM-urilor care adoptă tehnologii emergente.

Visa sprijină IMM-urile românești prin programe dedicate digitalizării și creșterii competitivității. Printre acestea se numără:

ePOSibil , care facilitează accesul la soluții moderne de plată în parteneriat cu băncile și furnizorii locali;

Marile Afaceri Mici , o platformă cu informații utile, soluții digitale și beneficii exclusive;

Visa Tap to Phone , care permite comercianților să accepte plăți contactless direct pe telefon;

Visa She’s Next, un program global care oferă antreprenoarelor mentorat și resurse de finanțare.

Prin aceste inițiative și tehnologii, Visa ajută IMM-urile să mențină încrederea consumatorilor, să reducă frauda și să ofere experiențe de plată rapide și sigure, sprijinind dezvoltarea afacerilor în era digitală.