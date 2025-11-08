Proiectul legislativ privind Programul „Golden Visa” reglementează condițiile de acordare a dreptului de ședere în România pentru cetățeni străini ai statelor terțe, având ca scop atragerea de investiții străine directe în România. Conform propunerii, adoptarea acestui cadru normativ instituie o derogare de la prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și se aplică exclusiv pentru cetățeni străini care respectă cerințele specifice ale noii legi.

Această inițiativă conferă pentru investitorii străini în România dreptul de ședere temporară pentru 5 ani, posibilitatea de a-și include membrii de familie în același permis, acces la rezidență permanentă după 5 ani și, ulterior, posibilitatea de a solicita cetățenie română. Totodată, programul este supus consultării publice la Senat până la data de 13 noiembrie 2025. Prezentul articol analizează cadrul legal, procedurile și condițiile necesare pentru obținere cetățenie română prin Programul „Golden Visa” și alte aspecte privitoare la acest subiect.

Programul „Golden Visa” reprezintă o procedură specială de acordare a unui permis de ședere temporară, bazată pe realizarea unei investiții pasive pe teritoriul României de către un investitor din afara spațiului UE, SEE (Spațiul Economic European) sau Confederația Elvețiană. Tipurile de investiții eligibile sunt strict definite și includ achiziția de titluri de stat românești, achiziția de proprietăți imobiliare, investiții în fonduri de investiții autorizate de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) sau achiziția de acțiuni la companii românești listate la Bursa de Valori București.

Toate aceste tipuri de investiții impun un prag valoric minim de 400.000 de euro sau echivalentul în lei, iar investiția trebuie menținută pe o durată de cel puțin 5 ani, esențială pentru menținerea permisului de ședere. Prin această inițiativă, Guvernul României urmărește să devină o destinație atractivă pentru investitorii străini în România, generând capital străin și stimulând dezvoltarea economică locală. Mai mult decât atât, prin ordin comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Afacerilor Interne pot fi stabilite și alte forme de investiții eligibile, cu ajustarea corespunzătoare a pragului valoric de 400.000 euro.

Pentru a solicita participarea la Programul „Golden Visa”, cetățeni străini trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care: vârsta minimă de 18 ani, să dețină un document de trecere a frontierei valabil, să nu aibă semnalări în Sistemul informatic național sau în Sistemul de informații Schengen, să nu fi fost condamnați definitiv pentru fapte penale comise cu intenție în țara de proveniență și să nu facă obiectul unor cercetări penale în curs. O condiție esențială este cea referitoare la securitatea națională, cetățeni străini aplicanți să nu prezinte un pericol pentru securitatea României sau a partenerilor strategici.

În același timp, solicitantul trebuie să dovedească proveniența fondurilor ce vor fi folosite pentru investiție și să dețină o asigurare medicală valabilă pe teritoriul României. Cererea se depune la misiunea diplomatică sau la serviciul imigrări (Inspectoratul General pentru Imigrări), iar dosarul trebuie să conțină, printre altele, documente privind disponibilitatea fondurilor, cazier judiciar și documente care atestă legătura de familie, dacă este cazul.

Dreptul de ședere temporară acordat prin Programul „Golden Visa” este valabil 5 ani și nu impune o durată minimă de ședere efectivă anuală, însă menținerea investiției străine pe toată perioada este obligatorie. După 5 ani, investitorii străini în România au acces la rezidență permanentă și la posibilitatea de a solicita cetățenie română, în condițiile Legii cetățeniei române nr. 21/1991. Monitorizarea investițiilor se realizează de către Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), care verifică tipul, valoarea și durata investiției și eliberează certificate de conformitate.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este autoritatea responsabilă cu acordarea, prelungirea sau retragerea dreptului de ședere, acționând în colaborare cu ARICE și cu instituțiile de securitate națională. În vederea soluționării cererilor, IGI consultă obligatoriu Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații Externe (SIE) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Menținerea permisului de ședere este strict condiționată de păstrarea investiției timp de cel puțin 5 ani. În cazul retragerii parțiale sau totale a investiției înainte de termen, dreptul de ședere poate fi revocat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Cu toate acestea, revocarea poate fi evitată dacă investitorul înlocuiește investiția retrasă cu o altă investiție eligibilă de valoare egală în termen de 60 de zile. Un risc major de revocare intervine dacă permisul a fost obținut pe baza unor declarații false sau documente falsificate, caz în care dreptul de ședere este revocat de drept, fără posibilitate de reînnoire.

Totodată, dreptul de ședere poate fi revocat din rațiuni de securitate națională sau dacă solicitantul este implicat în activități care constituie amenințări la adresa securității României sau a partenerilor strategici, în orice etapă a procedurii. Autoritățile competente, inclusiv IGI, colaborează instituțional cu Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și instituțiile de securitate națională și de control financiar pentru a asigura conformitatea.

„Noile măsuri destinate stimulării investițiilor străine necesită o implementare riguroasă, care trebuie abordată cu atenție sporită pentru a evita lacunele de conformitate legislativă și pentru a preveni riscurile asociate cu integritatea fondurilor.”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În concluzie, Programul „Golden Visa” reprezintă o oportunitate strategică pentru atragerea de capital străin și pentru investitorii străini în România. Succesul obținerii rezidenței depinde de îndeplinirea strictă a condițiilor de eligibilitate și de conformitate, sub supravegherea IGI și ARICE, cu avizul instituțiilor de securitate națională, dreptul de ședere fiind condiționat de menținerea investiției străine în România timp de 5 ani, deschizând ulterior calea spre cetățenia română.