Potrivit lui Alin Iacob, industria financiară reprezentată de administratorii fondurilor de pensii a transmis un memoriu prin care sprijină legea elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și adoptată ulterior de Guvern și Parlament cu modificări minore.

Președintele AURSF susține că, deși a încercat să pară neutră în timpul dezbaterilor, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a fost parte a grupului de lucru care a redactat proiectul, ceea ce ar demonstra existența unui interes direct în promovarea formei actuale a legii.

Alin Iacob afirmă că industria financiară „dezinformează grosolan” opinia publică și Curtea Constituțională atunci când pretinde că apără interesele participanților. În realitate, susține el, APAPR și membrii săi apără propriile afaceri și profituri, nu drepturile românilor care contribuie la fondurile de pensii private.

„Ei își apără business-urile pe care le reprezintă, își apără profiturile, își apără dreptul la comisioane de administrare cât mai mari, percepute din activul participanților”, a transmis Iacob, adăugând că adevărata protecție a intereselor românilor vine doar din partea AURSF.

Președintele AURSF a amintit de reducerea contribuțiilor la Pilonul II de la 5,1% la 3,75% din salariul brut, deși nivelul corect ar fi fost de 4,25%. El a întrebat public unde se afla APAPR în acea perioadă și de ce nu a reacționat față de o măsură care a diminuat economiile a milioane de participanți.

Potrivit lui Iacob, AURSF a fost singura organizație care a semnalat această problemă și a cerut creșterea procentului de contribuție, reducerea comisioanelor și repararea prejudiciilor cauzate în trecut.

Alin Iacob a relatat că reprezentanții AURSF au fost excluși dintr-o ședință a Comisiei de Muncă din Senat, după ce au atras atenția asupra diminuării contribuțiilor participanților la Pilonul II.

În opinia sa, această atitudine reflectă lipsa de transparență și de dialog real cu societatea civilă.

„Noi am fost dați afară de la ședința Comisiei de Muncă din Senat când am atras atenția că participanților li se fură o parte din contribuții. Noi ne-am luptat pentru reducerea comisioanelor percepute. Noi ne-am luptat în mod constant și pentru repararea ilegalității din trecut și pentru creșterea procentului de contribuție la pilonul 2. Tot noi suntem cei care, în prezent, denunțăm afectarea gravă a drepturilor participanților prin această formă a legii de plată a pensiilor private”, mai spune Alin Iacob.

AURSF, alături de comunitatea Declic, a lansat o petiție online împotriva legii de plată a pensiilor private, considerată o formă de „colectivizare” a economiilor românilor. Petiția a fost semnată deja de zeci de mii de persoane.

Alin Iacob a precizat că asociația va continua să apere, prin toate mijloacele legale, drepturile participanților la sistemul de pensii private, atât la nivel național, cât și european.