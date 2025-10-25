Evoluția prezentată în statisticile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) reflectă atât contribuțiile lunare, cât și performanța investițiilor fondurilor administrate privat.

Investițiile fondurilor au fost realizate în proporție de 93% în active românești, majoritatea denominate în lei. Cele mai importante instrumente românești sunt titlurile de stat și acțiunile listate la Bursa de Valori București (BVB).

În septembrie 2025, contribuțiile încasate de fondurile de pensii private obligatorii au totalizat 1,89 miliarde lei, iar contribuția medie a fost de 411 lei. Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, respectiv 120,62 miliarde lei (65,5%), urmate de acțiuni, cu 46,03 miliarde lei (25%), și obligațiuni corporative, cu 7,4 miliarde lei (4%).

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 93% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Numărul participanților la fondurile de pensii private obligatorii era de 8.409.567 la finalul lunii septembrie 2025, potrivit cifrelor înregistrate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital. Această structură permite diversificarea investițiilor și menținerea unui echilibru între siguranța activelor și randamentele obținute.

Legea 41/2004, intrată în vigoare la 1 iulie 2006, a făcut contribuția la Pilonul II obligatorie pentru toate persoanele cu vârsta de până la 35 de ani care sunt angajate și/sau contribuie la sistemul public de asigurări sociale (CAS). Pentru cei cu vârste între 35 și 45 de ani, aderarea la Pilonul II este opțională.

Scopul Pilonului II este ca, la momentul pensionării, fiecare persoană să beneficieze de o pensie privată complementară pensiei publice. Participarea la acest sistem nu implică costuri suplimentare în afara contribuțiilor deja datorate în sistemul public de stat. Contribuția la Pilonul II este stabilită prin lege, se calculează ca procent din salariul brut și face parte integrantă din contribuția de pensie individuală, în prezent reprezentând 4,75% din totalul de 25%.

Sumele reținute de angajatori și virate inițial la bugetul de stat sunt transferate lunar de CNPP în contul individual al contribuabilului, deschis la un Fond de Administrare Privat.