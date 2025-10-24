România reușește să evite pierderea unei sume semnificative din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv un miliard de euro, datorită modificării formulei de calcul pentru jalonul privind colectarea TVA. Economistul Iancu Guda a explicat că vechea formulă – cea a TVA GAP – era distorsionată de nivelul ridicat al autoconsumului din economia românească, ceea ce ar fi dus la o evaluare eronată a performanței fiscale.

Guda a arătat că, în locul acestui indicator problematic, România va implementa un set de reforme „dure, dar absolut necesare” la ANAF, menite să crească veniturile bugetare și să îmbunătățească colectarea taxelor. El a afirmat că noul jalon prevede ca „până la finalul perioadei PNRR, veniturile fiscale să crească cu cel puțin 2,5 puncte procentuale din PIB față de nivelul din 2019”.

Economistul a insistat că măsura este o victorie importantă pentru economie, întrucât permite țării să păstreze și să utilizeze fondurile europene pentru investiții, evitând totodată o interpretare greșită care ar fi dus la penalizări. În opinia sa, dezbaterea publică din ultimele zile, concentrată pe așa-numita „fiscalizare a gemului”, a fost o manipulare menită să deturneze atenția de la adevărata miză – reforma fiscală și lupta împotriva evaziunii.

Conform explicațiilor oferite, unul dintre pilonii centrali ai noilor reforme este reorganizarea ANAF. Funcțiile de gestionare a riscurilor fiscale vor fi centralizate, iar structurile teritoriale se vor concentra pe activitățile principale – inspecție, declarare și executare.

În același timp, va fi înființată o unitate centrală de analiză a riscurilor care va combina informațiile colectate prin sistemele e-Factura, e-Transport și SAF-T, toate fiind integrate într-un nou depozit de date gestionat de Centrul Național de Informații Fiscale (CNIF). Acest sistem unificat ar trebui să permită identificarea rapidă a firmelor cu comportament fiscal riscant.

Totodată, ANAF va introduce un set de indicatori de performanță (KPI) pentru principalele funcții ale instituției. În premieră, angajații vor fi evaluați după criterii clare de eficiență, iar rezultatele vor influența sistemul de recompense și sancțiuni.

Pentru întărirea integrității, va fi implementat un program de testare etică a personalului, inclusiv prin utilizarea camerelor video portabile în domenii sensibile precum controlul transporturilor, HoReCa și comerțul cu amănuntul. Funcționarii condamnați pentru corupție își vor pierde locul de muncă și nu vor mai putea ocupa funcții publice.

Un alt element major al reformei îl constituie extinderea facturării electronice obligatorii pentru toate tranzacțiile – atât între firme (B2B), cât și către consumatori (B2C). Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi, iar codurile de TVA vor putea fi suspendate sau anulate.

De asemenea, toate casele de marcat vor fi conectate la sistemele e-Invoice și SAF-T, pentru a permite o trasabilitate completă a tranzacțiilor. O aplicație mobilă va permite cetățenilor să verifice autenticitatea bonurilor fiscale, sporind transparența și contribuind la cultura conformității fiscale.

Economistul a explicat că aceste măsuri vor reduce semnificativ spațiul pentru evaziune și vor crește gradul de colectare fără a fi nevoie de majorări de taxe.

Reformele includ și un nou cadru pentru gestionarea insolvențelor. Datoriile fiscale vor avea prioritate, iar firmele care intră în insolvență cu datorii mari către stat (peste 2 milioane de lei) vor fi obligate să prezinte audituri financiare. De asemenea, ANAF va putea contesta planurile de restructurare, bloca vânzarea activelor subevaluate și interzice persoanelor condamnate pentru fraudă TVA să înființeze noi companii.

În domeniul prețurilor de transfer, ANAF va primi competențe extinse pentru a emite acorduri prealabile de stabilire a prețurilor, atât retroactive, cât și prospective, și va coopera mai strâns cu administrațiile fiscale din alte state membre.

ANAF va publica semestrial rapoarte privind nivelul diferenței de TVA, validate de Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Totodată, va fi semnat un protocol de partajare a datelor între ANAF, Ministerul Justiției și ONRC pentru monitorizarea firmelor cu risc ridicat de insolvență.

Iată mai jos postarea integrală a lui Iancu Guda.