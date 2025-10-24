Iancu Guda, despre modificările aduse jalonului privind TVA în PNRR: Reforme dure, dar necesare
România reușește să evite pierderea unei sume semnificative din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv un miliard de euro, datorită modificării formulei de calcul pentru jalonul privind colectarea TVA. Economistul Iancu Guda a explicat că vechea formulă – cea a TVA GAP – era distorsionată de nivelul ridicat al autoconsumului din economia românească, ceea ce ar fi dus la o evaluare eronată a performanței fiscale.
Guda a arătat că, în locul acestui indicator problematic, România va implementa un set de reforme „dure, dar absolut necesare” la ANAF, menite să crească veniturile bugetare și să îmbunătățească colectarea taxelor. El a afirmat că noul jalon prevede ca „până la finalul perioadei PNRR, veniturile fiscale să crească cu cel puțin 2,5 puncte procentuale din PIB față de nivelul din 2019”.
Economistul a insistat că măsura este o victorie importantă pentru economie, întrucât permite țării să păstreze și să utilizeze fondurile europene pentru investiții, evitând totodată o interpretare greșită care ar fi dus la penalizări. În opinia sa, dezbaterea publică din ultimele zile, concentrată pe așa-numita „fiscalizare a gemului”, a fost o manipulare menită să deturneze atenția de la adevărata miză – reforma fiscală și lupta împotriva evaziunii.
Reformarea profundă a ANAF
Conform explicațiilor oferite, unul dintre pilonii centrali ai noilor reforme este reorganizarea ANAF. Funcțiile de gestionare a riscurilor fiscale vor fi centralizate, iar structurile teritoriale se vor concentra pe activitățile principale – inspecție, declarare și executare.
În același timp, va fi înființată o unitate centrală de analiză a riscurilor care va combina informațiile colectate prin sistemele e-Factura, e-Transport și SAF-T, toate fiind integrate într-un nou depozit de date gestionat de Centrul Național de Informații Fiscale (CNIF). Acest sistem unificat ar trebui să permită identificarea rapidă a firmelor cu comportament fiscal riscant.
Totodată, ANAF va introduce un set de indicatori de performanță (KPI) pentru principalele funcții ale instituției. În premieră, angajații vor fi evaluați după criterii clare de eficiență, iar rezultatele vor influența sistemul de recompense și sancțiuni.
Pentru întărirea integrității, va fi implementat un program de testare etică a personalului, inclusiv prin utilizarea camerelor video portabile în domenii sensibile precum controlul transporturilor, HoReCa și comerțul cu amănuntul. Funcționarii condamnați pentru corupție își vor pierde locul de muncă și nu vor mai putea ocupa funcții publice.
Digitalizare completă și transparență fiscală
Un alt element major al reformei îl constituie extinderea facturării electronice obligatorii pentru toate tranzacțiile – atât între firme (B2B), cât și către consumatori (B2C). Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi, iar codurile de TVA vor putea fi suspendate sau anulate.
De asemenea, toate casele de marcat vor fi conectate la sistemele e-Invoice și SAF-T, pentru a permite o trasabilitate completă a tranzacțiilor. O aplicație mobilă va permite cetățenilor să verifice autenticitatea bonurilor fiscale, sporind transparența și contribuind la cultura conformității fiscale.
Economistul a explicat că aceste măsuri vor reduce semnificativ spațiul pentru evaziune și vor crește gradul de colectare fără a fi nevoie de majorări de taxe.
Noi reguli privind insolvențele și prețurile de transfer
Reformele includ și un nou cadru pentru gestionarea insolvențelor. Datoriile fiscale vor avea prioritate, iar firmele care intră în insolvență cu datorii mari către stat (peste 2 milioane de lei) vor fi obligate să prezinte audituri financiare. De asemenea, ANAF va putea contesta planurile de restructurare, bloca vânzarea activelor subevaluate și interzice persoanelor condamnate pentru fraudă TVA să înființeze noi companii.
În domeniul prețurilor de transfer, ANAF va primi competențe extinse pentru a emite acorduri prealabile de stabilire a prețurilor, atât retroactive, cât și prospective, și va coopera mai strâns cu administrațiile fiscale din alte state membre.
Raportare semestrială privind nivelul diferenței de TVA
ANAF va publica semestrial rapoarte privind nivelul diferenței de TVA, validate de Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul Băncii Mondiale.
Totodată, va fi semnat un protocol de partajare a datelor între ANAF, Ministerul Justiției și ONRC pentru monitorizarea firmelor cu risc ridicat de insolvență.
Iată mai jos postarea integrală a lui Iancu Guda.
„O stire extrem de importanta. Despre impactul autoconsumului in distorsiunea calcul TVA GAP si pierderea 1 miliard euro in PNRR pe un jalon calculat gresit. Concret, un jalon va presupune: „Cota veniturilor fiscale crește cu cel puțin 2,5 puncte procentuale din PIB, comparativ cu nivelul observat în 2019” Prin masuri concrete :
Centralizarea funcțiilor de gestionare a riscurilor și reorganizarea ANAF pentru eficiență și conformitate. Structurile teritoriale se vor concentra pe inspecție, declarare și executare. Unitatea centrală de gestionare a riscurilor va folosi date combinate din e-Factura, e-Transport și SAF-T, prin intermediul noului depozit de date fiscale CNIF (gestionat de Ministerul Finanțelor);
Va intra în vigoare un nou nou set de indicatori-cheie de performanță (KPI) pentru funcțiile principale ale ANAF. Va fi instituit un sistem de testare a integrității personalului ANAF, inclusiv utilizarea camerelor video purtate pe corp în cel puțin trei domenii de activitate (controlul mărfurilor, transportul, HoReCa/comerțul cu amănuntul). Pentru funcționarii condamnați pentru corupție, contractual de muncă va înceta și ulterior ei vor avea interzis la exercitarea unei funcții publice. Va fi introdusă o structură de stimulente cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF, direct legate de performanța KPI.
Va fi semnat un protocol de partajare a datelor între ANAF, Ministerul Justiției și Oficiul Național al Registrelor Comerțului (ONRC) pentru monitorizarea societăților aflate în risc de insolvență. Va fi creat și integrat un model algoritmic de alertă timpurie privind riscul de insolvență în sistemul de gestionare a riscurilor al ANAF.
Va intra în vigoare actul de revizuire a cadrului privind insolvența și recuperarea creanțelor fiscal, care acordă prioritate sau statut garantat datoriilor fiscale către ANAF (TVA, impozite pe salarii), stabilește audituri financiare obligatorii pentru companiile care intră în insolvență cu datorii fiscale semnificative (peste 2 milioane RON), limitează utilizarea repetată a insolvenței de către entitățile afiliate, interzicând persoanelor condamnate pentru fraudă TVA să înființeze noi firme, acordă ANAF dreptul de a vota în planurile de restructurare și de a contesta lichidatorii în cazuri de fraudă fiscal, permite ANAF să blocheze vânzările de active subevaluate în cazuri de prejudiciu fiscal.
Va fi obligatorie facturarea electronică pentru toate tranzacțiile B2B și B2C și vor exista sancțiuni pentru neconformitate (amenzi, suspendarea/anularea codului de TVA/dezactivarea).
Va fi obligatorie utilizarea caselor de marcat și integrarea cu eInvoice și SAF-T pentru toate sectoarele de activitate și tipurile de tranzacții (B2B și B2C). Va avea loc integrarea cu e-Invoice și SAF-T printr-un sistem de date funcțional unificat gestionat de ANAF. Va fi create o aplicație mobilă dedicată care permite cetățenilor să verifice chitanțele fiscale, sporind transparența, cultura conformității și integrarea datelor dispozitivelor fiscale în ecosistemul digital al ANAF.
Va fi consolidat cadrul ANAF privind prețurile de transfer. Va intra în vigoare un mecanism de soluționare a cazurilor de dublă impunere rezultate din ajustările prețurilor de transfer, în cooperare cu administrațiile fiscale ale altor state member. Va fi extins mandatul ANAF de a emite acorduri prealabile de stabilire a prețurilor (APA), atât retroactiv, cât și prospectiv. Va fi creat un mecanism de analiză și utilizare a datelor internaționale privind tranzacțiile între părți affiliate
Va fi extinsă obligația de a accepta plăți electronice pentru toți operatorii economici din comerțul cu amănuntul și en gros, inclusiv baruri și restaurante, cu o cifră de afaceri mai mare de 10.000 EUR pe an, cu sancțiuni pentru nerespectare.
ANAF va publica periodic: – Structura și nivelul estimat al diferenței de TVA, validate de Institutul Național de Statistică (INS) și Ministerul Finanțelor, semestrial, cu sprijinul Băncii Mondiale (prima publicare în 2026); – Statistici semestriale privind inspecțiile, sumele recuperate și sesizările penale”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.