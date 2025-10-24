Alexandru Nazare a explicat că un singur caz de corupție poate compromite efortul a mii de angajați corecți. El a spus că rezultatele tot mai vizibile ale ANAF în materie de colectare, obținute datorită digitalizării, trebuie însoțite de o curățare permanentă a instituției din interior.

„Este un tip de gest care afectează imaginea unei instituții în care lucrează deopotrivă oameni corecți și dedicați”, a transmis ministrul.

Ministrul a adăugat că un gest de integritate știrbită, cum a fost cel al inspectorului prins în flagrant, afectează imaginea unei instituții unde își desfășoară activitatea numeroși oameni dedicați și onești.

Potrivit ministrului, încrederea în administrația fiscală nu poate fi consolidată doar prin eficiență, ci și prin comportamentul moral al funcționarilor.

Nazare a subliniat că una dintre direcțiile principale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală este monitorizarea atentă a angajaților din perspectiva integrității.

El a precizat că schimbarea instituției este un proces „obligatoriu și ireversibil”, susținut de digitalizare și de introducerea unor sisteme de control automatizate, bazate pe instrumente de analiză de risc și inteligență artificială.

Ministrul a afirmat că scopul digitalizării este reducerea vulnerabilităților din sistem și prevenirea unor situații similare celei de acum, când un angajat a fost prins în flagrant pentru luare de mită. În opinia sa, este mai simplu și mai puțin costisitor să fie prevenite astfel de incidente decât să fie corectate ulterior.

„Schimbarea ANAF din temelii este un proces în curs, obligatoriu şi ireversibil. Această transformare este susținută deja de accelerarea digitalizării ANAF, prin transferul de control în spațiul digital – acolo unde analiza de risc automatizată, bazată pe instrumente AI, este mai rapidă și obiectivă. Va fi mai simplu şi mai puțin costisitor sǎ prevenim, decât sǎ asistăm la incidente precum cel de azi”, a mai scris Alexandru Nazare pe rețeaua de socializare.

DNA a anunțat că inspectorul antifraudă Nistor Constantin, din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme controlate.

Procurorii susțin că acesta ar fi cerut banii pentru a limita controlul la anumite aspecte și pentru a aplica doar o amendă contravențională.

Atât inspectorul, cât și administratorul firmei au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, timp în care funcționarul nu își mai poate exercita atribuțiile.