Alexandru Nazare a menționat că mai este mult de lucru în ceea ce privește digitalizarea administrației fiscale și a subliniat că hub-ul de digitalizare, așa cum afirmase încă de la preluarea mandatului, nu reprezintă un proiect foarte avansat.

”Am spus foarte clar. Dar ţintim, bineînţeles, să avem finalizate toate jaloanele pe care le avem asumate în PNR-le în iunie 2026 şi până la finalul anului 2026 să terminăm integral tot procesul de digitalizare al ANAF şi vom face acest lucru. Şi cred că e foarte important acest mesaj”, a declarat ministrul.

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat că ANAF dispune în prezent de un soft funcțional care reunește 11 baze de date și stă la baza multor acțiuni ale instituției. El a explicat că acest program, care include inteligență artificială și este folosit deja de alte administrații fiscale din Europa, a devenit operațional recent și permite monitorizarea unui număr tot mai mare de indicatori de risc, crescând astfel complexitatea și acuratețea analizelor efectuate de ANAF.

”Este un soft care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială, este state-of-the-art, nu era folosit, acum este folosit, este finalizat. E folosit şi de alte administraţii fiscale din Europa şi este foarte util şi construim pe baza lui, pentru că are nişte indicatori de risc, acei indicatori de risc se suplimentează astfel încât gama, plaja de indicatori de risc să ajungă suficient de largă şi complexitatea căutărilor pe care le face să fie din ce în ce mai mare”, a explicat ministrul Finanţelor Publice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj după ce ANAF și DNA au anunțat investigarea unei scheme de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei.

”Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabileşte atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă şi evaziune fiscală ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investiţiile care contează cu adevărat – în educaţie, sănătate şi alte priorităţi publice”, a scris Nazare, pe Facebook, referindu-se la noua schemă de fraudă care a ieşit la lumină.

Ministrul Finanțelor a precizat că Antifrauda ANAF, împreună cu DNA, a descoperit o schemă de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive pentru a evita plata taxelor către stat.

Aceeași rețea nu era la prima abatere: prin mai multe firme succesive, reprezentanții acumulau datorii și solicitau insolvența pentru a se sustrage de la plată. Verificările continuă în două județe, în colaborare cu DNA, iar direcțiile regionale ale Antifraudei monitorizează în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a țării.

Acesta a afirmat că, prin utilizarea instrumentelor digitale, a analizelor de risc avansate și, mai ales, prin voință, se va reuși eliminarea jucătorilor neloiali de pe piață.