Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, în prezent, nu este potrivit să crească salariul minim din cauza impactului asupra competitivităţii economiei. El a spus că discuţiile continuă în coaliţie, inclusiv despre menţinerea sumei de 300 de lei neimpozabili în salariul minim.

Nazare a explicat că, din punctul său de vedere, în momentul de faţă România nu îşi poate permite o majorare a salariului minim şi că această decizie nu ar trebui luată acum. El a precizat că, odată ce coaliţia va avea o evaluare clară, vor anunţa o decizie, dar că prioritatea trebuie să rămână competitivitatea economiei.

„E o discuţie în momentul de faţă în coaliţie pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creştem salariu minim, astăzi, şi n-ar trebui să-l creştem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliţie, vom anunţa acest lucru, dar ca şi atitudine, ca şi direcţie, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuşi trebuie să ne gândim un pic şi la competitivitatea economiei României”, a spus ministrul Finanţelor, întrebat dacă o soluţie ar fi creşterea cu menţinerea unei sume neimpozabile în salariul minim.

Nazare a explicat că salariul minim a fost crescut constant și că mediul de afaceri a avut multe discuţii pe această temă. El a precizat că presiunea ar fi mai mare asupra firmelor mici în condiţiile fiscale actuale. Ministrul a spus că subiectul este încă discutat și că decizia finală va fi luată de coaliţie.

Conform calculelor oficiale, salariul minim, pe baza formulei actuale, ar fi de 4.325 lei. Dacă se ia ca referinţă 47% din câştigul salarial mediu brut, rezultă 4.319 lei. La 50% ar ajunge la 4.595 lei, iar la 52% la 4.778 lei.

IMM România a propus Executivului să lase salariul minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, spunând că firmele româneşti se confruntă cu presiuni mari după noile măsuri economice.

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a spus că a discutat cu comisarul european Roxana Mînzatu despre ideea de a îngheţa salariul minim, aşa cum vrea premierul Ilie Bolojan. Mînzatu i-ar fi spus că o astfel de măsură ar putea duce România în zona de infringement, dar că va încerca să discute cu premierul pentru a găsi o soluţie.

Sindicatele mari au anunţat un protest la Bucureşti pe 29 octombrie. Ele au transmis că nu mai acceptă să fie afectate de un sistem care promovează austeritatea și că se vor aduna în faţa Guvernului pentru a cere un salariu minim mai bun.