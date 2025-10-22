Helmut Stürmer, una dintre personalitățile marcante ale scenografiei internaționale, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.

Reputatul scenograf era cunoscut pentru abordarea sa unică: „spațiul e cel mai important – nu decorativismul”. În stagiunea curentă a TNB, Stürmer semnase scenografia spectacolului „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban.

Helmut Stürmer s-a născut în 1942, la Timișoara.

În 1967, a absolvit Institutul de Arte Plastice din București, la clasa profesorului Paul Bortnovski. După absolvire, între 1968 și 1977, a activat ca scenograf la Teatrul de Stat din Sibiu și la Bulandra din București, colaborând cu teatre din Arad, Cluj, Brașov, București, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu și Timișoara.

În 1977, s-a stabilit în Germania, unde a continuat o carieră prolifică timp de peste 30 de ani, colaborând cu instituții prestigioase precum Théatre de la Ville din Paris, Deutsches Schauspielhaus din Hamburg, Royal Shakespeare Company și numeroase teatre și opere din România și Europa.

Stürmer a semnat scenografia pentru spectacole de renume precum „Faust” (Teatrul Radu Stanca, Sibiu, regia Silviu Purcărete) și „Hamlet” (Teatrul Național Cluj, regia Vlad Mugur). În domeniul cinematografic, a lucrat la filme precum:

„Nunta de piatră” (Dan Pița & Mircea Veroiu)

„Duhul aurului” (Dan Pița & Mircea Veroiu)

„Dincolo de nisipuri” (Radu Gabrea)

„Tănase Scatiu” (Dan Pița)

„Rătăcire” (Alexandru Tatos)

Printre premiile primite se numără:

Premiul UNITER pentru scenografie („Așa este (dacă vi se pare)”, Teatrul Național Craiova, 2001);

Premiul UNITER pentru întreaga activitate;

Premiul Criticii pentru „Tănase Scatiu” (1975);

Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru „Hamlet” (1974);

Premii ale Asociației Criticilor de Teatru Maghiari pentru „Troilus și Cressida” (2007) și „Scapino” (2011).

Helmut Stürmer rămâne o figură emblematică a scenografiei europene, recunoscut pentru creativitatea și profunzimea abordării sale în spațiul scenic.