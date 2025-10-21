Varujan Cozighian s-a născut în 1936 la Constanța și a absolvit Conservatorul din București, unde a studiat la clasa profesorului Garabet Avakian. Talentul său a fost recunoscut încă din tinerețe, când a obținut mai multe distincții internaționale, printre care Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional „George Enescu”.

În 1960, la doar 24 de ani, a fost numit concertmaistru al Filarmonicii „George Enescu”, la invitația dirijorului George Georgescu. Instituția a transmis că timp de peste două decenii Cozighian a fost „un reper profesional și uman admirabil și memorabil”, datorită nivelului său muzical excepțional și caracterului demn și discret.

După o carieră impresionantă la Filarmonica bucureșteană, Varujan Cozighian s-a alăturat, în 1982, Orchestrei Simfonice din Bilbao, unde a contribuit la dezvoltarea ansamblului, ocupând aceeași poziție de concertmaistru.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei sale a fost revenirea la Ateneul Român în 1994, când a interpretat Simfonia Spaniolă de Edouard Lalo, lucrarea cu care debutase patru decenii mai devreme, în 1954.

Filarmonica „George Enescu” a transmis că trupul neînsuflețit al maestrului va fi depus în rotonda Ateneului Român, vineri, 24 octombrie, între orele 9:00 și 12:00.

„Filarmonica George Enescu anunţă cu profund regret încetarea din viaţă a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituţiei. (…) Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis instituția, marţi, într-o postare pe Facebook.

Varujan Cozighian rămâne în memoria lumii muzicale drept unul dintre cei mai valoroși violoniști români, un artist care a inspirat generații întregi de muzicieni prin talent, modestie și pasiune pentru artă.