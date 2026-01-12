Evenimentul începe la ora 19:00 și reunește într-un program artistic Orchestra Metropolitană București și artiști de renume internațional – Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu – într-o seară menită să evidențieze diversitatea și forța expresivă a creației românești și să ofere publicului din România și reîntâlnirea cu câțiva dintre cei mai apreciați artiști care activează în străinătate.

Născut la Bistrița și format muzical timp de doisprezece ani ca violonist, Ștefan Pop a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. După ce a câștigat numeroase concursuri naționale, a debutat în 2008, la doar 21 de ani, pe scenele Operei Naționale Române din Timișoara și Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

Debutul său internațional spectaculos s-a produs în 2009, la vârsta de 22 de ani, la Teatro dell’Opera din Roma, în „La Traviata”, în celebra producție semnată de Franco Zeffirelli. Au urmat roluri importante pe scene precum Opera Națională Greacă, Opera de Stat din Viena, Opera din Zürich, Opera din Paris, Royal Opera House „Covent Garden”, Opera de Stat din Hamburg sau teatre din Seul și Trieste.

În 2010, Ștefan Pop a câștigat două dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de canto, Operalia – desfășurată la Teatro alla Scala – și „International Music Competition” din Seul, obținând la Operalia atât premiul I, cât și premiul publicului. A cântat sub bagheta unor dirijori de marcă și alături de artiști precum Angela Gheorghiu, Placido Domingo, Leo Nucci sau Erwin Schrott.

Mezzosoprana Ramona Zaharia, absolventă a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, s-a impus rapid pe scene internaționale prin debutul său în rolul Carmen (2012), un rol care avea să devină emblematic în cariera sa. A interpretat acest personaj în producții din Austria, Germania, Luxemburg, Belgia, Franța, Letonia și Coreea de Sud.

În repertoriul său se regăsesc roluri precum Principessa di Eboli, Fenena, Maddalena, Ulrica, Zita, Marcellina, Lola, Principessa di Bouillon sau Federica, confirmând versatilitatea și consistența artistică.

A fost invitată pe scene importante precum Opera Națională din Riga, Malmö Opera sau Metropolitan Opera din New York, iar stagiunile recente au inclus apariții la Royal Opera House (Covent Garden), Teatro Regio Parma și Deutsche Oper am Rhein.

Considerată de Valentin Timaru o „vrăjitoare sub ale cărei degete pianul prinde viaţă”, pianista Raluca Știrbăț se remarcă printr-o activitate artistică intensă și prin devotamentul față de promovarea creației enesciene. Născută la Iași, ea a debutat la vârsta de zece ani pe scena Filarmonicii Moldova, iar studiile la Universität für Musik und Darstellende Kunst din Viena au consolidat o carieră internațională solidă.

A evoluat pe scene prestigioase precum Konzerthaus, Musikverein, Mozarteum Salzburg sau Stefaniensaal Graz și a realizat numeroase înregistrări pentru case de discuri internaționale. În 2011, a fondat la Viena Societatea Internațională „George Enescu”, iar în 2013 și 2014 a primit din partea Austriei titlul de „Mesager al integrării” și, respectiv, din partea Fundației Pro Patrimonio, titlul de membru de onoare.

Damian Drăghici, născut într-o familie muzicală în 1970, este unul dintre cei mai apreciați artiști români ai genului world music și jazz, cunoscut pentru măiestria sa la nai. A început să studieze muzica la trei ani, iar la 15 ani înregistra deja cu Orchestra de Muzică Populară Radio.

A părăsit România la 18 ani, stabilindu-se ulterior în Grecia, unde a fost descoperit de Sony Music, ceea ce i-a deschis drumul către studiile la Berklee College of Music din Boston.

Cu peste 20 de albume înregistrate și o carieră consolidată în Los Angeles, artistul a participat la proiecte care au obținut premii Grammy, precum albumul Silver Solstice (Paul Winter Consort, 2006).

Violonist recunoscut la nivel internațional și solist concertist al Orchestrei Radio România de peste 20 de ani, Alexandru Tomescu este recunoscut pentru performanțele sale artistice și pentru angajamentul față de promovarea muzicii clasice. Decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, artistul a concertat în săli precum Théâtre des Champs-Élysées (Paris), Carnegie Hall (New York), Metropolitan Arts Centre (Tokyo) sau Cadogan Hall.

Câștigător al Concursului Internațional „George Enescu”, Tomescu este totodată protagonistul unuia dintre cele mai longevive și respectate proiecte culturale românești – Turneul Internațional Stradivarius, desfășurat anual de 18 ani. Deținător al viorii Stradivarius Elder-Voicu, instrument de patrimoniu național, el susține activ tinerii muzicieni și promovează muzica clasică prin concerte, dialog cu publicul și proiecte educaționale.

Evenimentul de la Opera Națională București deschide seria de evenimente desfășurate sub egida programului „Calendarul Artelor”, lansat de ICR în anul 2023. Timp de o lună, reprezentanțele ICR vor organiza evenimente prin care or marca în lume Ziua Culturii Naționale.