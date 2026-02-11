Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și profesoară apreciată, a murit. A decedat duminică, 8 februarie 2026, la vârsta de 72 de ani. Moartea ei a adus tristețe atât în lumea operei, cât și printre mulți studenți pe care i-a format de-a lungul anilor.

Românii și-au exprimat durerea și respectul pentru plecarea Lilianei Dumitrache pe Facebook. Oamenii sunt profund întristați de trecerea Lilianei Dumitrache. I-au adus un ultim omagiu pe rețelele sociale.

Mulți își amintesc că a fost nu doar o artistă și prim-solistă de operă remarcabilă, ci și un profesor dedicat, un om cald și prietenos.

Comentariile românilor reflectă admirația pentru talentul său, profesionalismul și generozitatea față de cei din jur. Oamenii îi doresc odihnă veșnică și lumină sufletului. Unii români vor merge să-i aducă un ultim omagiu la Opera Română sau la Nămoloasa, localitatea natală.

„Dumnezeu să vă odihnească în pace, doamna Liliana Dumitrache! Ne cunoaștem din 2014…de AICI, de pe FACEBOOK…apoi, indeaproape… Om cald și special,din toate punctele de vedere. Artist, solist-soprana operă, profesor universitar și…prieten! ADIO, MINUNATA MEA DRAGĂ, CU TOT RESPECTUL ȘI CĂLDURA SUFLETULUI MEU! Astăzi, 10 Febr.2026, intre 10 si 11 va fi depuså în foaierul Operei Române pentru un ultim omagiu. Înmormantarea va avea loc in comuna Namoloasa, jud Galați, miercuri ora 11.", au scris românii în secțiunea de comentarii.

Liliana Dumitrache s-a născut pe 28 octombrie 1954, în Nămoloasa, județul Galați. A început să studieze muzica la Școala Populară de Artă din orașul natal și apoi la Universitatea Națională de Muzică din București, fiind pregătită de mari artiști ai liricii românești.

A cântat mai întâi la Teatrul Muzical din Brașov și la Opereta „Ion Dacian”, până când a devenit prim-solistă la Opera Națională București, poziție pe care a ocupat-o până în 2004. A fost apreciată pentru vocea puternică, tehnica solidă și interpretările pline de emoție.

Repertoriul ei a fost foarte variat, de la muzică clasică la cea modernă, interpretând roluri celebre din „Traviata”, „Madama Butterfly” sau „Don Giovanni”.

După ce s-a retras de pe scenă, și-a dedicat viața educației muzicale. A obținut titlul de Doctor în Muzică și a predat canto la Universitatea Națională de Muzică din București, la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” și la Universitatea din Galați. Studenții ei au învățat de la ea nu doar tehnică, ci și disciplină și respect pentru artă.

Moștenirea Lilianei Dumitrache rămâne în spectacolele și înregistrările sale, dar și în vocile tinerilor pe care i-a îndrumat. Numele ei va fi mereu legat de profesionalism, eleganță și dăruire în lumea operei românești.