Fotbalul românesc este în doliu după dispariția unei figuri emblematice a anilor ’50. Iosif Szakacs, fost mare jucător al cluburilor UTA Arad și Dinamo București, s-a stins din viață pe 10 februarie. A decedat la vârsta de 92 de ani. A murit într-un azil de bătrâni din apropierea Oradei.

Înmormântarea va avea loc joi, 12 februarie, la ora 14:00, la Capela Steinberger, Cimitirul Rulikowski, Oradea.

Mesajele de condoleanțe au curs pe Facebook după anunțul dispariției lui Iosif Szakacs. Suporterii și foștii colegi au transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate. Cluburi precum CAO Oradea au amintit contribuția sa din anii ’60, iar fanii UTA și Dinamo au vorbit despre eleganța și golurile decisive.

„Odihna veșnică. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe Familiei! Condoliante familiei. Drum Lin spre cer. Un ultim salut, ce-l meritati, desi va cunosc doar in trecere. Sincere condoleanțe din partea colectivului Club Atletic Oradea (CAO). Echipă de fotbal pentru care dl. Szakács a evoluat la începutul anilor 1960, sub numele de CS Oradea și CSM Crișana, în acele vremuri. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris românii.

Născut într-o generație de aur a fotbalului românesc, Szakacs a rămas în memoria suporterilor drept un mijlocaș talentat, cu instinct de gol și spirit de lider. Și-a început cariera la Arad, unde a făcut parte din echipa Flamura Roșie – viitoarea UTA – care a dominat începutul anilor ’50. Alături de colegi precum Zoltan Farmati, Andrei Mercea sau Coco Dumitrescu și sub conducerea antrenorului Coloman Braun, a cucerit Cupa României în 1953 și titlul de campion al Diviziei A un an mai târziu.

Iosif Szakacs era, până de curând, ultimul supraviețuitor al acelei generații de excepție a arădenilor, o echipă care a scris istorie și a adus trofee importante în vitrina clubului. Evoluțiile sale constante l-au propulsat apoi la Dinamo, după o scurtă perioadă petrecută și la Dinamo Brașov. În capitală a ajuns alături de fratele său, cei doi fiind cunoscuți în vestiar și în presa vremii drept Szakacs I și Szakacs II.

La Dinamo București, mijlocașul a trăit alte momente memorabile. În 1959, „câinii roșii” au câștigat Cupa României, iar contribuția lui Szakacs a fost decisivă: a reușit un hat-trick în finala disputată cu Baia Mare, performanță rară în istoria competiției. Doar câțiva jucători au mai izbutit acest lucru de-a lungul anilor, ceea ce face ca numele său să rămână legat pentru totdeauna de una dintre cele mai spectaculoase finale ale Cupei.

Ultimii ani din viață și i-a petrecut în zona Oradea, departe de lumina reflectoarelor, dar nu și de amintirile unei cariere bogate. Dispariția lui Iosif Szakacs marchează încheierea unei epoci pentru fotbalul românesc și pentru suporterii UTA și Dinamo, care își amintesc de el ca de un jucător devotat, elegant și decisiv în momentele mari. Moștenirea sa rămâne în palmaresul cluburilor pentru care a jucat și în paginile de istorie ale sportului românesc.