Doliu în muzica populară din România. A murit unul dintre cei mai apreciați instrumentiști: Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Zbor lin!

Adrian Luca, unul dintre cei mai respectați violoniști și dirijori ai muzicii populare din Gorj, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Vestea a îndoliat lumea folclorului românesc și a provocat numeroase reacții din partea artiștilor și instituțiilor culturale. Fostul membru al Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu” a fost găsit fără suflare în propria locuință. Familia a anunțat că ceremonia de înmormântare va avea loc pe 5 iunie, la Târgu Jiu.

Adrian Luca a fost una dintre personalitățile importante ale vieții culturale din județul Gorj, fiind cunoscut atât pentru activitatea sa de violonist, cât și pentru cea de dirijor în cadrul Ansamblului Profesionist „Maria Lătărețu”.

De-a lungul carierei, artistul a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului autentic românesc, participând la numeroase spectacole și proiecte culturale. Totodată, a avut un rol important în formarea și îndrumarea tinerilor muzicieni, fiind apreciat pentru profesionalismul și rigoarea sa artistică.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, maestrul se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate. Apropiații au precizat că acesta suferea de afecțiuni cardiace, care i-au afectat starea de sănătate în ultimii ani.

Activitatea sa artistică și contribuția la dezvoltarea muzicii populare din Gorj i-au adus respectul colegilor de breaslă și al publicului care l-a urmărit de-a lungul deceniilor.

Decesul lui Adrian Luca a fost anunțat de fiul său, după ce artistul a fost găsit fără viață în propria locuință. Mesajul publicat pe rețelele sociale a fost distribuit rapid și a generat numeroase reacții de compasiune și solidaritate, scriu cei de la Cancan.

„Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Vei rămâne veșnic în sufletul nostru. Zbor lin! Drum lin către stele, Tata! Îți voi simți mereu lipsa, dar amintirea ta trăiește în mine”, este mesajul publicat de fiul lui Adrian Luca.

Mesajul a fost însoțit de sute de comentarii și mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut pe artist, a colaboratorilor și a admiratorilor săi.

Dispariția sa a produs o puternică emoție în comunitatea artistică locală, mulți dintre cei care au lucrat alături de el evocând contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea și promovarea culturii tradiționale românești.

Moartea lui Adrian Luca a determinat reacții din partea instituțiilor culturale și a reprezentanților mediului artistic, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndurerate.

Printre cei care au reacționat după aflarea veștii se numără și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, instituție care a transmis un mesaj de omagiu în memoria celui care a reprezentat, timp de decenii, valorile autentice ale folclorului românesc.

Colegii și colaboratorii săi au vorbit despre talentul, seriozitatea și devotamentul cu care și-a desfășurat activitatea artistică, subliniind rolul pe care l-a avut în promovarea muzicii populare gorjene.

Pentru numeroși artiști și iubitori ai folclorului, Adrian Luca rămâne un reper al culturii tradiționale românești și o figură care și-a dedicat întreaga viață artei și valorilor autentice ale muzicii populare.

Înmormântarea va avea loc pe 5 iunie la Târgu Jiu

Familia artistului a anunțat detaliile privind ceremonia funerară și locul unde cei care l-au apreciat îi pot aduce un ultim omagiu.

Trupul neînsuflețit al lui Adrian Luca a fost depus la Capela Cimitirului Municipal din Târgu Jiu, unde apropiații, colegii și admiratorii sunt așteptați să își ia rămas-bun.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru ziua de vineri, 5 iunie, începând cu ora 12:00.

La eveniment sunt așteptați membri ai familiei, reprezentanți ai instituțiilor culturale, artiști și numeroși admiratori care doresc să îi aducă un ultim omagiu celui care a marcat, prin activitatea sa, istoria recentă a folclorului gorjean.