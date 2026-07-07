Tragedie în industria muzicală britanică. A murit cântăreața care a făcut istorie cu un hit de peste 2,5 miliarde de vizualizări. Avea doar 37 de ani

Lumea muzicii este în doliu după moartea cântăreței britanice Lauren Bennett, una dintre vocile care au contribuit la succesul uriaș al piesei „Party Rock Anthem”, lansată în 2011 de trupa LMFAO. Artista s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, vestea fiind confirmată de fostele sale colege din grupul pop GRL.

Anunțul a fost făcut luni printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al formației, în care membrele trupei și-au exprimat durerea provocată de dispariția artistei.

În mesajul transmis fanilor, fostele colege ale lui Lauren Bennett au vorbit despre impactul pe care aceasta l-a avut atât asupra grupului, cât și asupra celor care au cunoscut-o.

„Cu mare tristețe împărtășim trecerea în neființă a iubitei noastre Lauren”, se arată în comunicat. „Inimile noastre sunt frânte și nu putem exprima cât de mult a însemnat pentru noi.”

Până în acest moment, cauza decesului nu a fost făcută publică. De asemenea, reprezentanții artistei nu au oferit un punct de vedere oficial și nu au răspuns solicitărilor presei internaționale privind circumstanțele în care aceasta a murit.

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Lauren Bennett a devenit cunoscută la nivel mondial după colaborarea cu LMFAO pentru piesa „Party Rock Anthem”, unul dintre cele mai mari succese muzicale ale anului 2011.

Melodia a dominat clasamentele internaționale și a ocupat timp de șase săptămâni primul loc în topul Billboard Hot 100, fiind desemnată ulterior de Billboard drept a cincea cea mai de succes piesă din toate timpurile.

Artista a apărut și în videoclipul oficial al melodiei, care continuă să fie unul dintre cele mai urmărite videoclipuri muzicale din istorie, depășind 2,5 miliarde de vizualizări pe YouTube.

În anul 2014, Lauren Bennett s-a alăturat grupului pop GRL, proiect creat ca o reinterpretare modernă a celebrei trupe The Pussycat Dolls.

Alături de Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle și Emmalyn Estrada, artista a lansat mai multe piese care au atras atenția publicului.

Cel mai mare succes al formației a fost single-ul „Ugly Heart”, lansat în 2014, melodie care a intrat în topurile din mai multe țări. Tot în același an, membrele GRL au colaborat cu rapperul Pitbull pentru piesa „Wild Wild Love”, care s-a bucurat de succes internațional.

Destinul trupei avea însă să fie marcat de o tragedie. În 2015, GRL și-a încetat activitatea după moartea membrei Simone Battle, care s-a sinucis.

Pe lângă activitatea din cadrul grupurilor muzicale, Lauren Bennett și-a construit și o carieră solo, interpretând piese incluse pe coloanele sonore ale filmelor Date Night și 21 Jump Street.

În mesajul publicat după anunțarea decesului, membrele GRL au transmis un ultim omagiu fostei lor colege și prietene.

„Vom prețui mereu dragostea, râsul și nenumăratele amintiri pe care ni le-a oferit”, se arată în declarația trupei. „Spiritul ei frumos a atins atâtea vieți și ne va lipsi profund și ne va fi iubită pentru totdeauna.”

Moartea artisei Lauren Bennett a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde fani din întreaga lume și-au exprimat regretul pentru dispariția artistei care și-a pus amprenta asupra unuia dintre cele mai cunoscute hituri pop-dance ale ultimelor decenii.