Potrivit presei britanice, artista, al cărei prenume era Beverley, fusese diagnosticată cu cancer în urmă cu aproximativ patru ani. De atunci, ea a urmat tratamente medicale complexe și mai multe proceduri, încercând să țină boala sub control.

Deși a continuat să apară în public și să transmită mesaje optimiste, starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele luni. Anunțul decesului a fost făcut de un membru al familiei, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Familia a transmis că artista a murit înconjurată de cei apropiați, care i-au fost alături până în ultimele clipe. În mesajul public, rudele au subliniat că Scouse Pink a dus „o bătălie grea” în ultimii ani și au solicitat respectarea intimității, în special pentru soțul și copiii acesteia. Detaliile privind funeraliile urmează să fie comunicate ulterior.

Scouse Pink era o prezență binecunoscută și îndrăgită în comunitatea locală. În ultimii ani, artista a susținut frecvent concerte într-un pub din Widnes, unde devenise rapid una dintre preferatele publicului.

Spectacolele sale atrăgeau constant numeroși spectatori, iar atmosfera creată la reprezentații era descrisă drept una specială. Reprezentanții localului au publicat un mesaj emoționant, amintind de colaborările avute cu artista și de relațiile apropiate pe care aceasta le-a construit cu personalul și clienții.

Cei care au cunoscut-o vorbesc despre o persoană caldă, energică și mereu zâmbitoare, care reușea să transmită bună dispoziție în jurul său.

Apropiații spun că, în ciuda problemelor de sănătate, Scouse Pink nu a renunțat niciodată la muzică. A continuat să urce pe scenă ori de câte ori starea fizică i-a permis, convinsă că publicul și concertele îi oferă forță.

După vestea morții, rețelele sociale au fost inundate de reacții. Fani, colegi artiști și oameni care au ascultat-o de-a lungul timpului au transmis mesaje de condoleanțe, evocând optimismul și energia artistei.

Pentru scena muzicală locală, Scouse Pink a reprezentat mai mult decât o simplă cântăreață. A fost asociată cu spiritul concertelor live din pub-uri, cu apropierea de public și cu pasiunea pentru muzică.

Dispariția sa lasă un gol atât în rândul celor care au cunoscut-o personal, cât și în memoria fanilor care o vor lega mereu de serile de muzică live și de energia sa inconfundabilă.