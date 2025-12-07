Doliu uriaș pe final de an în lumea muzicii. S-a stins din viață, Phil Upchurch, un celebru muzician care a cântat la chitară pe albumele unor artiști precum Michael Jackson, Curtis Mayfield, Donny Hathaway și George Benson.

El s-a stins din viață a murit pe 23 noiembrie în Los Angeles, la vârsta de 84 de ani, însă vestea a fost făcută publică abia acum.

Decesul a fost confirmat de soția sa, Sonya Maddox-Upchurch, care nu a specificat cauza morții și nici locul în care a murit în Los Angeles.

Printre melodiile clasice la care Phil Upchurch a participat în studio se numără „I’m Every Woman” a lui Chaka Khan, care a ocupat primul loc în topul R&B al Billboard timp de trei săptămâni în 1978, și „Workin’ Day and Night”, de pe albumul solo al lui Jackson din 1979, „Off the Wall”, potrivit LA Times.

De asemenea, a cântat în piesa de sărbători a lui Hathaway, „This Christmas”, în „Live” din 1972 și în două versiuni ale piesei instrumentale „Breezin’”: înregistrarea din 1971 a chitaristului maghiar Gábor Szabó, care a introdus piesa compusă de Bobby Womack, și interpretarea de succes a lui Benson din 1976, care a contribuit la propulsarea albumului lui Benson cu același titlu pe locul 1 în Billboard 200.

Phil Upchurch s-a născut pe 19 iulie 1941, în Chicago, și cânta muzică profesional de la vârsta de 16 ani. Jimmy Smith, organistul de jazz, a fost una dintre primele sale surse de inspirație, a declarat el pentru The Times în 1996; albumele lui Smith, a spus el, erau „bibliile” sale.

În 1961, Phil Upchurch a înregistrat un succes sub propriul nume cu „You Can’t Sit Down”, o piesă swing, acompaniată de orgă, care a ajuns mai târziu pe locul 3 în Hot 100 într-o interpretare a formației Dovells.

În 1963, Upchurch a cântat pe un LP proto-rap spoken-word al lui Muhammad Ali, cunoscut atunci sub numele de Cassius Clay, intitulat „I Am the Greatest!”.

Phil Upchurch a servit în armata SUA timp de doi ani în Germania, la mijlocul anilor ’60. Când s-a întors, a devenit rapid un element de bază la Chess Records din Chicago, unde a lucrat la sesiuni cu Ramsey Lewis, Howlin» Wolf și Muddy Waters și a înregistrat mai multe discuri proprii cu Hathaway ca membru al formației sale de studio.

În anii ’70, a cântat pe coloanele sonore ale lui Mayfield pentru filmele „Superfly” și „Sparkle”, în cel din urmă apărând și Aretha Franklin.

Printre numeroșii alți artiști cu care Upchurch a cântat sau a înregistrat se numără Staple Singers, Natalie Cole, Minnie Riperton, Bob Dylan, Anita Baker și Dr. John.