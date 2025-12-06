Vineri, 5 decembrie, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada. A doua zi, sâmbătă, a fost prezentat programul complet al turneului final de vara viitoare, incluzând orele de start ale meciurilor și stadioanele gazdă. Orele comunicate sunt cele de referință pentru Coasta de Est a SUA.

Dacă România va trece de cele două partide de baraj din luna martie, echipa națională va evolua în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite, precum și de Australia și Paraguay.

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în trei țări: SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie, fiind primul turneu din istorie cu un număr de 48 de echipe.

Formatul competiției va fi extins, cu 12 grupe a câte patru echipe fiecare. Primele două clasate din fiecare grupă, împreună cu cele mai bune opt echipe de pe locul trei, vor accede în faza eliminatorie, care va reuni 32 de echipe.

În total, turneul va cuprinde 104 meciuri pe parcursul a 38 de zile, devenind astfel cea mai lungă ediție din istoria Cupei Mondiale.

Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo) – Australia, sâmbătă, 13 iunie, ora 21.00, Vancouver

Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo) – Paraguay, vineri, 19 iunie 2026, ora 21.00, San Francisco

Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo) – SUA, joi, 25 iunie, ora 19.00, Los Angeles

Conform Federației Române de Fotbal (FRF), orele indicate sunt locale, ceea ce în România înseamnă un decalaj de 10 ore.

România poate obține calificarea la Cupa Mondială dacă învinge Turcia pe 26 martie 2026, iar apoi câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie 2026. Ambele partide din play-off, jucate într-o singură manșă, se vor desfășura în deplasare.