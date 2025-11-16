Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va sesiza FIFA cu privire la condiţiile în care s-a disputat partida Bosnia – România, scor 3-1, la Zenica, meci contând pentru preliminariile Cupei Mondiale.

Forul susține că duelul s-a desfăşurat într-un climat ostil, caracterizat prin scandări xenofobe, huiduieli la intonarea imnului României, o lipsă de reacție a arbitrului şi o evacuare agresivă a suporterilor români după fluierul final.

În plus, FRF a criticat şi organizarea partidei, precum şi infrastructura stadionului, considerată „teribilă”.

Federaţia a transmis, printr-un comunicat amplu, că ceea ce s-a întâmplat la Zenica contravine regulilor de bază ale fotbalului modern, subliniind că, deşi pasiunea suporterilor este firească, ea trebuie exprimată civilizat şi în acord cu principiile competițiilor internaționale.

În opinia FRF, partida nu doar că nu a făcut cinste fotbalului, ci a oferit „un exemplu despre cum nu ar trebui să arate un meci în secolul XXI”.

FRF a afirmat că incidentele au început înainte de startul meciului şi că publicul gazdă a lansat scandări xenofobe încă din timpul încălzirii. Momentul intonării imnului României – care, potrivit Federaţiei, ar trebui să reprezinte un act de respect reciproc între națiuni – ar fi fost acoperit de huiduieli puternice, atât de intense încât imnul aproape că nu s-a mai auzit.

Conform explicaţiilor instituţiei, xenofobia din tribune a continuat și pe durata meciului. Arbitrul central, englezul Michael Oliver, ar fi remarcat abia în minutul 55 problemele, şi doar după ce team managerul naționalei României i-a semnalat de mai multe ori situaţia.

Atunci, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul ar fi declanşat procedura în trei paşi, discutând cu căpitanii și staffurile tehnice şi solicitând un anunţ oficial.

FRF a subliniat că anunţul de oprire a scandărilor a fost făcut doar în limba locală şi că reacţia tribunelor – care au fluierat mesajul – ar fi demonstrat că acesta a fost pe deplin înţeles.

În finalul meciului, scandările ar fi reapărut, însă, potrivit FRF, arbitrul a ales să nu mai intervină, în ciuda sesizărilor repetate. Toate aceste aspecte au fost consemnate către observatorul de joc, dar raportul acestuia nu este încă disponibil.

Un alt punct criticat dur de FRF îl reprezintă evacuarea suporterilor români la finalul partidei. Forul a precizat că aceştia ar fi fost scoşi din stadion printr-o procedură care semăna cu o evacuare de urgenţă, într-un mod pe care îl consideră nejustificat şi lipsit de respect.

Federaţia a menţionat că nu cunoaşte motivul oficial al acestei decizii şi că regretă profund tratamentul aplicat fanilor români.

Potrivit FRF, demnitatea spectatorilor ar trebui respectată indiferent de stadion, gazdă, scor sau tensiunea unui meci, iar ceea ce s-a întâmplat la Zenica ar fi depășit limitele acceptabile în fotbalul european.

Departamentul juridic al FRF pregăteşte o sesizare oficială către Comisia de Disciplină a FIFA. Federaţia susţine că va reclama atât organizarea partidei şi infrastructura stadionului, cât şi comportamentul fanilor gazdă, pe care îl consideră incompatibil cu principiile promovate de forurile internaţionale.

Instituţia a admis că nu există o procedură clară în regulamentul FIFA pentru situaţii de acest tip, însă juriştii FRF ar încerca să identifice orice cale care ar permite sancționarea incidentelor şi prevenirea repetării lor.

Federaţia a transmis că a luat act, cu regret, şi de incidentul produs pe traseul către Bosnia, când câţiva suporteri români au afişat un mesaj elogios la adresa unui comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanităţii. FRF a condamnat ferm acest comportament, precizând că el nu reflectă spiritul majorităţii fanilor români şi nici valorile promovate de instituţie.

Federaţia a reamintit că la meciul România – San Marino va fi implementată campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, dedicată combaterii discriminării sub toate formele ei – etnică, rasială, religioasă, de gen, politică sau legată de orientarea sexuală.