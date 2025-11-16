FRF reclamă la FIFA incidentele grave de la meciul Bosnia – România: scandări xenofobe, huiduieli la imn şi evacuarea agresivă a fanilor români
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va sesiza FIFA cu privire la condiţiile în care s-a disputat partida Bosnia – România, scor 3-1, la Zenica, meci contând pentru preliminariile Cupei Mondiale.
Forul susține că duelul s-a desfăşurat într-un climat ostil, caracterizat prin scandări xenofobe, huiduieli la intonarea imnului României, o lipsă de reacție a arbitrului şi o evacuare agresivă a suporterilor români după fluierul final.
În plus, FRF a criticat şi organizarea partidei, precum şi infrastructura stadionului, considerată „teribilă”.
Federaţia a transmis, printr-un comunicat amplu, că ceea ce s-a întâmplat la Zenica contravine regulilor de bază ale fotbalului modern, subliniind că, deşi pasiunea suporterilor este firească, ea trebuie exprimată civilizat şi în acord cu principiile competițiilor internaționale.
În opinia FRF, partida nu doar că nu a făcut cinste fotbalului, ci a oferit „un exemplu despre cum nu ar trebui să arate un meci în secolul XXI”.
Huiduieli la imn şi scandări xenofobe ignorate de arbitru
FRF a afirmat că incidentele au început înainte de startul meciului şi că publicul gazdă a lansat scandări xenofobe încă din timpul încălzirii. Momentul intonării imnului României – care, potrivit Federaţiei, ar trebui să reprezinte un act de respect reciproc între națiuni – ar fi fost acoperit de huiduieli puternice, atât de intense încât imnul aproape că nu s-a mai auzit.
Conform explicaţiilor instituţiei, xenofobia din tribune a continuat și pe durata meciului. Arbitrul central, englezul Michael Oliver, ar fi remarcat abia în minutul 55 problemele, şi doar după ce team managerul naționalei României i-a semnalat de mai multe ori situaţia.
Atunci, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul ar fi declanşat procedura în trei paşi, discutând cu căpitanii și staffurile tehnice şi solicitând un anunţ oficial.
FRF a subliniat că anunţul de oprire a scandărilor a fost făcut doar în limba locală şi că reacţia tribunelor – care au fluierat mesajul – ar fi demonstrat că acesta a fost pe deplin înţeles.
În finalul meciului, scandările ar fi reapărut, însă, potrivit FRF, arbitrul a ales să nu mai intervină, în ciuda sesizărilor repetate. Toate aceste aspecte au fost consemnate către observatorul de joc, dar raportul acestuia nu este încă disponibil.
Evacuare „agresivă” a suporterilor români
Un alt punct criticat dur de FRF îl reprezintă evacuarea suporterilor români la finalul partidei. Forul a precizat că aceştia ar fi fost scoşi din stadion printr-o procedură care semăna cu o evacuare de urgenţă, într-un mod pe care îl consideră nejustificat şi lipsit de respect.
Federaţia a menţionat că nu cunoaşte motivul oficial al acestei decizii şi că regretă profund tratamentul aplicat fanilor români.
Potrivit FRF, demnitatea spectatorilor ar trebui respectată indiferent de stadion, gazdă, scor sau tensiunea unui meci, iar ceea ce s-a întâmplat la Zenica ar fi depășit limitele acceptabile în fotbalul european.
Sesizare oficială către Comisia de Disciplină a FIFA
Departamentul juridic al FRF pregăteşte o sesizare oficială către Comisia de Disciplină a FIFA. Federaţia susţine că va reclama atât organizarea partidei şi infrastructura stadionului, cât şi comportamentul fanilor gazdă, pe care îl consideră incompatibil cu principiile promovate de forurile internaţionale.
Instituţia a admis că nu există o procedură clară în regulamentul FIFA pentru situaţii de acest tip, însă juriştii FRF ar încerca să identifice orice cale care ar permite sancționarea incidentelor şi prevenirea repetării lor.
FRF condamnă şi gestul unor suporteri români
Federaţia a transmis că a luat act, cu regret, şi de incidentul produs pe traseul către Bosnia, când câţiva suporteri români au afişat un mesaj elogios la adresa unui comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanităţii. FRF a condamnat ferm acest comportament, precizând că el nu reflectă spiritul majorităţii fanilor români şi nici valorile promovate de instituţie.
Federaţia a reamintit că la meciul România – San Marino va fi implementată campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, dedicată combaterii discriminării sub toate formele ei – etnică, rasială, religioasă, de gen, politică sau legată de orientarea sexuală.
Comunicatul integral al FRF
„Fotbalul este un sport al emoţiilor colective, capabil să aducă împreună comunităţi întregi, să inspire, să unească şi să nască sentimentul acela rar că, măcar pentru 90 de minute, suntem cu toţii de aceeaşi parte a terenului. Este firesc ca pasiunea să se simtă în tribune, dar ea trebuie să se manifeste în formă civilizată, în concordanţă cu regulamentele competiţiei.
Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Şi încă peste măsură. Prin organizarea ei şi prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reuşit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstraţie despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern!
UEFA şi FIFA au adoptat, de ani buni, un rol clar de vectori ai schimbării sociale, la nivel european, respectiv mondial, promovând incluziunea, diversitatea şi combaterea fermă a discriminării, anunţând toleranţă zero pentru astfel de incidente.
Ne-ar fi plăcut ca aceste principii să fi fost vizibile aseară, pe stadion, poate chiar aplicate, dar scandările fanilor gazdă nu au avut nimic în comun cu fotbalul şi valorile sale. Pentru că deşi ne dorim stadioane sigure, civilizate şi curate, în care competiţia să rămână în teren, iar rivalitatea să se oprească la nivelul înţelept al umorului sau al fair-play-ului, aseară am asistat la contrariu. Şi, cu toate că fotbalul poate crea magie, nu are puterea de a transforma lipsa de respect în pasiune autentică.
Scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire, iar momentul intonării imnului României, care ar trebui să fie un act de respect reciproc între naţiuni, a fost întâmpinat cu huiduieli puternice, atât de zgomotoase încât imnul aproape că nu s-a mai auzit în arena din Zenica. Regretăm profund această atitudine, cu atât mai mult cu cât respectarea simbolurilor naţionale este un gest elementar de fair-play.
Xenofobismul din tribune a continuat pe durata meciului, iar scandările au fost identificate inclusiv de arbitrul partidei, Michael Oliver, chiar dacă acest lucru s-a petrecut abia în minutul 55 şi doar după ce team managerul echipei noastre i-a semnalat în mod repetat situaţia. Astfel, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunţat declanşarea procedurii în trei paşi, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii şi solicitând match managerului efectuarea unui anunţ oficial pentru oprirea scandărilor.
Anunţul a fost, într-adevăr, realizat (exclusiv în limba locală!), fiind întâmpinat cu fluierături care au confirmat, fără echivoc, că mesajul a fost receptat de public. Spre finalul partidei, aceleaşi scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare, moment în care al patrulea oficial a fost informat din nou şi, la rândul lui, i-a transmis centralului situaţia. Acesta a ales să nu intervină. Deşi s-a insistat şi i s-a repetat că încă se scandează, nu a existat nicio reacţie din partea domnului Oliver. Toate aceste aspecte au fost comunicate observatorului de joc după fluierul final, însă raportul acestuia nu este cunoscut în prezent.
Din acest motiv, nu ştim nici cauza oficială pentru care, la finalul partidei, suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, într-o manieră care a semănat mai degrabă cu o procedură de evacuare de urgenţă decât cu încheierea unui eveniment sportiv. Regretăm profund modul în care fanii români au fost trataţi şi considerăm că orice măsură de evacuare trebuie să respecte demnitatea spectatorilor, indiferent de scor, ţară, stadion sau nivelul de tensiune acumulat.
Federaţia Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregăteşte o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă! Menţionăm că, deşi nu există o procedură concretă în regulamentul FIFA în acest sens, juriştii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi şi pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicţionale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiţie fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal!
Federaţia Română de Fotbal a luat act, cu regret, şi de gestul câtorva suporteri români care, aflaţi în drum spre Bosnia şi Herţegovina, au afişat un mesaj jignitor ce evoca un comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanităţii. Respingem categoric şi cu fermitate un astfel de comportament, care nu reprezintă nicidecum spiritul suporterilor români şi nici valorile pe care dorim să le promovăm. Astfel de manifestări, la fel ca şi cele ale fanilor gazdă de la Zenica, sunt complet incompatibile cu ceea ce fotbalul ar trebui să ofere: respect şi fair-play. Amintim că marţi, la meciul România – San Marino, FRF va implementa campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o iniţiativă naţională dedicată combaterii discriminării şi rasismului. Prin această acţiune, ne propunem să prevenim orice formă de discriminare – fie ea etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau legată de orientarea sexuală – şi să transmitem un mesaj simplu, dar necesar: fotbalul trebuie să rămână un spaţiu al unităţii şi al respectului reciproc.
În încheiere, FRF îşi reafirmă angajamentul ferm pentru eliminarea oricărei forme de discriminare din fotbal şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru acest lucru, indiferent de natura acesteia şi indiferent dacă are loc la nivel naţional sau internaţional!”, este mesajul postat pe pagina oficiala a FRF.
