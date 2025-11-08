Naționala de rugby a României a avut parte de un antrenament mai puțin obișnuit înaintea debutului în seria meciurilor test de toamnă. O parte dintre jucători au lăsat pentru o zi terenul de la „Arcul de Triumf” și s-au întâlnit cu elevii Colegiului Național „Mihai Viteazul” din București, în cadrul campaniei desfășurate alături de Ministerul Afacerilor Interne, „Puterea din tine – joacă corect, trăiește curat”.

România va deschide sâmbătă, de la ora 17:00 (TVR Sport), seria celor trei confruntări de final de an de la București – cu Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) și Uruguay (22 noiembrie).

„Îmi place ideea de a-i trage pe copii din ghearele problemelor cu care se confruntă școlile”

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat că astfel de proiecte sunt esențiale pentru apropierea tinerilor de sport și pentru educarea lor într-un mediu sănătos.

„E nemaipomenit. Noi facem aceste programe de aproape doi ani de zile. Îmi place ideea de a aduce copii la sport. Îmi place ideea de a-i trage un pic din ghearele problemelor cu care se confruntă școlile”, a spus Petrache.

El a explicat că inițiativa își propune să creeze o legătură între sport și valorile educației.

„Aici discutăm de bullying, discutăm de lucrurile care se întâmplă în școală, discutăm de consumul de alcool, consumul de droguri și multe alte lucruri pe care am vrea ușor, ușor să le scoatem din tabieturile copiilor, (…) să meargă un pic mai mult către sport. Sunt foarte mulți copii care vin la meciurile noastre. Chiar am discutat cu ei și le place ideea, le plac valorile pe care le promovăm prin aducerea de fiecare dată a jucătorilor echipei naționale lângă ei”, a adăugat acesta.

După sesiunea de discuții, elevii au participat la un antrenament demonstrativ în sala de sport, alături de rugbiști, moment în care vedeta a fost Roy, câinele antidrog al MAI. Patrupedul a verificat „disciplinat” fiecare jucător, spre amuzamentul copiilor și al sportivilor.

„Câinele celor de la Ministerul de Interne a fost extraordinar. Roy m-a impresionat și pe mine. Îmi place ideea de a avea un câine care să patruleze tot timpul prin școală. (…) Sunt totuși tată de cinci copii și îmi place ideea asta că cineva se gândește la viitorul copiilor noștri și la tentațiile care vin tot mai mult din Occident”, a spus Alin Petrache, subliniind că sportul poate deveni un scut împotriva acestor tentații.

Revenirea într-un liceu i-a trezit amintiri fostului internațional: „Am făcut un liceu bun, Aurel Vlaicu, avea foarte multe clase de rugby. Eu am terminat uman-rugby. (…) În pauză, dacă nu coboram, chiar încingeam acolo câte o miuță, câte un mic meci de rugby. Amintirile de la liceu mi se par cele mai frumoase”, a povestit Petrache.

Președintele Federației este convins că energia tinerilor i-a motivat suplimentar pe „stejari” înaintea meciurilor din noiembrie. „Așteptările pentru meciurile cu Canada, SUA și Uruguay nu pot să fie decât la victorii. (…) Sper să putem să aducem cât mai mulți fani la București, pentru că acești copii au nevoie de susținere”, a transmis el.

Și jucătorii au simțit energia tinerilor. Eduard Cioroabă, unul dintre cei mai tineri „stejari”, a declarat că s-a simțit ca acasă printre elevi: „E un moment emoționant să revin la liceu. Parcă acum mi-aduc aminte când făceam și eu rugby și în același timp urmam și parcursul liceal. O bucurie să mă aflu aici și sperăm ca și copiii să învețe cât mai mult și tainele sportului nostru.”

El a glumit despre câinele antidrog: „Câinele a fost foarte energic, a adus un vibe foarte pozitiv aici, înainte de meciurile care ne așteaptă. (…) Sperăm ca și cu ajutorul copiilor, care să vină în număr cât mai mare la meci, să avem stadionul plin. Cu siguranță putem obține victorii în toate cele trei meciuri, ceea ce ar fi foarte important pentru moralul nostru.”

În final, Alin Petrache i-a transmis un apel căpitanului Ovidiu Cojocaru, care a anunțat că meciul cu Canada va fi ultimul în tricoul naționalei: