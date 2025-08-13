Pe 13 octombrie 2005, Kaufland deschidea primul magazin din România, în cartierul Colentina din București. Două decenii mai târziu, compania este unul dintre cei mai mari angajatori privați, cu o echipă de aproximativ 18.000 de angajați, o rețea de 193 de magazine în toate județele țării, două centre logistice și două sedii administrative. În acești 20 de ani, Kaufland a investit peste 15,6 miliarde de lei în economia locală și a contribuit cu peste 6,3 miliarde de lei la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite, doar în ultimii 10 ani.

Potrivit unui studiu realizat cu sprijinul iSense Solutions, peste 9 din 10 români sunt familiarizați cu brandul Kaufland, pe care îl asociază cu stabilitatea și încrederea. Clienții apreciază cel mai mult raportul calitate-preț, promoțiile atractive, gama variată de produse și implicarea activă în comunitate. Românii îl descriu ca locul unde găsesc tot ce au nevoie pentru casă, economisesc timp și bani și pot participa la inițiative de protejare a mediului, precum reciclarea. Pentru mulți, Kaufland este deja parte din rutina zilnică și din momentele importante ale familiei.

„Mai presus de cifre, acest moment aniversar este despre oamenii alături de care am crescut – clienți, colegi, parteneri, comunități. În cei 20 de ani, am învățat că succesul unui business se construiește pe încredere, colaborare și implicare. Angajamentul nostru pentru România rămâne ferm: vom continua să investim, să creăm locuri de muncă, să devenim mai buni și să fim un partener de încredere pentru fiecare român”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România și Republica Moldova.

Kaufland marchează două decenii de activitate cu o campanie aniversară dedicată clienților din întreaga țară, cu promoții, activări și surprize speciale.

Între 1 august-31 octombrie 2025, clienții care fac cumpărături de minimum 500 lei într-o lună și scanează Kaufland Card pot câștiga unul dintre cele 2.300 vouchere în valoare de 500 lei. La fiecare 500 lei cheltuiți, se acordă o șansă de câștig. Premiile se acordă lunar, prin tragere la sorți, cu patru câștigători pentru fiecare magazin.

Începând cu 25 august, la fiecare două săptămâni, clienții pot câștiga experiențe inedite disponibile exclusiv utilizatorilor Kaufland Card. Printre acestea se numără: concert privat cu Smiley, cină pregătită de chef Roxana Blenche, acces VIP la meciurile echipei naționale de rugby, sesiune de styling cu Cătălin Botezatu sau pachete VIP la festivalul Nostalgia. Pentru a participa, clienții trebuie să acumuleze 10 stele (echivalentul unei șanse de câștig) și să activeze cuponul de tombolă din Kaufland Card din secțiunea „Caruselul cu oferte” și să încarce pe site o scrisoare prin care își exprimă motivația de a câștiga experiența.

Din 3 septembrie, Ștrumfii ajung în magazinele Kaufland, într-o colecție specială de 20 de figurine, pentru cei 20 de ani sărbătoriți. Scanând Kaufland Card la fiecare 100 de lei cheltuiți, clienții primesc câte un Ștrumf. În plus, scanarea Kaufland Card la cumpărarea anumitor produse semnalizate le va aduce câte un extra Ștrumf.

Ștrumfii pregătesc o surpriză celor mai mari fani ai lor: o tombolă cu premii de vacanță, 20 de excursii pentru patru persoane la Il Villaggio dei Puffi, Etnaland Park, Catania.

Clienții vor putea interacționa cu Ștrumfii și în magazine, cu premii suplimentare – 20 de vouchere de 500 lei – oferite prin tragere la sorți celor care înscriu fotografii în concurs.

Campania include și Loyalty Quest, o platformă online cu provocări zilnice și quiz-uri pe teme precum nutriția, sportul sau reciclarea, cu premii speciale pentru primii 10 participanți din clasament.

Pe 23-24 august, Kaufland invită publicul la cea mai mare petrecere aniversară din istoricul companiei, la Romexpo, cu acces gratuit prin activarea cuponului din Kaufland Card, secțiunea „Caruselul cu oferte”.

Programul cuprinde concerte ale unor artiști îndrăgiți de români – Smiley, Carla’s Dreams, Direcția 5, Horia Brenciu, The Motans, Puya, Grasu XXL, Theo Rose, Speak & Ștefania – și zone cu activități interactive pentru întreaga familie: Nutriverse (alimentație sănătoasă), Bucurie în Mișcare (sport de masă) și Satul Ștrumfilor (activități pentru copii).

De la intrarea pe piață, Kaufland și-a asumat un rol activ în comunitățile din România, susținând anual peste 100 de proiecte din zona de mediu, implicare socială, educație, cultură, sport și sănătate. Între 2016 și 2024, compania a investit peste 3,36 miliarde lei în astfel de inițiative, de care au beneficiat peste 14 milioane de oameni.

Cu ocazia aniversării a 20 de ani, Kaufland aduce caravana Bucurie în Mișcare în 20 de orașe din țară, transformând parcările magazinelor în spații dedicate mișcării și vieții sănătoase. Participanții sunt invitați să se bucure de activități distractive, precum banda de alergare cu autopropulsie, cu provocări de viteză și premii instant, un joc de atenție și reacție cu LED-uri, care antrenează concentrarea și rapiditatea, și cupoane de reducere în Kaufland Card.

Peste 200 de colegi sunt alături de Kaufland încă din prima zi. În următoarele două luni, compania pregătește concursuri și premii speciale pentru întreaga echipă, celebrând împreună această performanță.