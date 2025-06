Peste 100 de expozanți sunt prezenți în Pavilionul B2 și în zona exterioară dedicată echipamentelor de mari dimensiuni. Din stand în stand se pot vedea soluții avansate de depistare a pierderilor, tehnologii inovatoare de epurare avansată, sisteme de monitorizare în timp real și automatizare inteligentă. Demonstrațiile live atrag mulţi vizitatori, furnizori, operatori de reţele, reprezentanţi ai autorităților și tehnicieni.

În deschidere, evenimentul a fost onorat cu prezența Vicepreședintei Executive a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a subliniat rolul crucial al deciziilor regionale pentru consolidarea sectorului apei în Europa:

Roxana Mînzatu a revenit asupra strategiei europene pentru reziliență în domeniul apei și a evidențiat finanțările disponibile (400 miliarde € pentru perioada 2021–2027), balansul dintre fondurile Comisiei și investițiile statelor membre, precum și programul de competențe profesionale “#Skills4Water”.

A punctat importanța implicării din partea Erasmus + și a Fondului Social European Plus pentru formarea inginerilor și tehnicienilor din sector.

„După mintea mea, n-aș putea să vă zic că se pot rezolva lucrurile mai eficient, mai cu impact, mai la firul ierbii, prin implicarea unui comisar european sau prin instituțiile europene. Până la urmă, problemele de care ne lovim și cu care ne-am luptat și ne luptăm sunt legate de o mai bună implementare a investițiilor.

Pe de o parte știm că, de-a rândul anilor, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, tot ce au însemnat instituțiile europene, fondurile europene, Ministerul Fonduri Europene, tot acest ecosistem european, a fost tot timpul foarte aproape, pentru că a fost un finanțator important și pentru că a fost vorba de standarde, reglementări, legislație.

Aș vrea să putem să contribuim la o dimensiune regională, europeană a coagulării în sectorul apei. Sigur că noi vorbim de industria apei ca proiect de țară, dar suntem într-un context în care ar fi foarte relevant leadershipul regional în interiorul Uniunii Europene pe ceea ce înseamnă apă.

Noi am lansat, recent, Strategia europeană privind reziliența sectorului de apă. Am lansat Strategia privind regiunea Mării Negre, care are mai multe componente. Recent, la un forum european din Sofia am discutat despre un format de colaborare pe infrastructuri și servicii critice importante între Grecia, Bulgaria, România și Uniunea Europeană”, a mai adăugat aceasta.