România trece la ora de vară în ultimul weekend din martie 2026, o modificare care afectează programul zilnic al populației și modul în care este percepută lumina naturală pe parcursul zilei. În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 devine ora 04:00.

Trecerea la ora de vară are loc în fiecare an, în ultima duminică din luna martie. În 2026, schimbarea se produce în noaptea de sâmbătă spre duminică, când românii vor dormi cu o oră mai puțin. Această ajustare marchează începutul perioadei în care zilele par mai lungi datorită luminii naturale prelungite seara.

Schimbarea orei are ca scop principal utilizarea mai eficientă a luminii naturale. Prin mutarea ceasului înainte, se obține mai multă lumină în a doua parte a zilei, ceea ce poate contribui la reducerea consumului de energie electrică și la creșterea timpului petrecut în aer liber.

Deși durata reală a zilei nu se modifică, distribuția luminii se schimbă semnificativ. Diminețile devin mai întunecate pentru o perioadă, în timp ce serile sunt mai luminoase și mai lungi.

Trecerea la ora de vară poate avea efecte temporare asupra organismului. Pierderea unei ore de somn poate duce la:

oboseală

dificultăți de concentrare

dereglarea ritmului biologic

De regulă, aceste efecte dispar în câteva zile, pe măsură ce organismul se adaptează noului program.

Specialiștii în somnologie de la Spitalul Județean de Urgență Buzău explică faptul că trecerea la ora de vară poate crește temporar riscul de:

accident vascular cerebral

infarct miocardic

irascibilitate și stres

somnolență și scăderea atenției

Efectele sunt mai pronunțate decât la trecerea la ora de iarnă, când corpul beneficiază de o oră suplimentară de somn. Persoanele care se culcă târziu și adolescenții sunt printre cele mai afectate categorii, din cauza ritmului biologic diferit.

Trecerea la ora de vară poate afecta în mod special:

copiii și adolescenții, care au nevoie de mai mult somn

persoanele cu tulburări de somn sau apnee nocturnă

cei cu probleme cardiace sau hipertensiune

Pentru pacienții cu tulburări respiratorii în timpul somnului, efectele pot fi mai severe, crescând somnolența diurnă și riscul de accidente.

„Pentru organism, consecinţele nu sunt din cele mai bune pentru că nu toţi funcţionăm la fel. Genetic, unii suntem învăţaţi să ne trezim devreme şi atunci impactul la trecerea la ora de vară şi dormitul cu 60 de minute mai puţin va fi, să spunem, un pic mai mic faţă de cei care se culcă mai târziu. Impactul este la fel de mare ca şi la cei care se culcă târziu şi asupra copiilor şi adolescenţilor care sunt la şcoală şi liceu, pentru că, genetic, copiii şi adolescenţii dorm până mai târziu. Dacă urmăriţi presa, o să vedeţi că în Franţa există o iniţiativă legislativă prin care se propune ca şcolile şi liceele să înceapă de la ora 9:00, tocmai pentru a respecta oarecum ritmuri copiilor. În momentul în care deja îi punem să se trezească cu o oră mai devreme, impactul nu va fi unul favorabil”, a declarat dr. Oana Goidescu, medic primar-chirurg cu competenţe în somnologie, în cadrul SJU Buzău.

Medicii recomandă pregătirea organismului cu câteva zile înainte:

Reducerea somnului cu 5–10 minute în fiecare zi, pentru a face trecerea mai lină Menținerea unui program regulat de somn Evitarea cafelei, energizantelor și a meselor grele seara Limitarea somnului de după-amiază Expunerea la lumina naturală dimineața pentru reglarea ritmului circadian

Aceste măsuri ajută la prevenirea oboselii excesive și a iritabilității în primele zile după schimbare.

„Cel puţin prima săptămână efectele vor fi cele ale privării de somn pentru că dormim cu o oră mai puţin. Asta înseamnă că suntem mai irascibili, mai nervoşi, mai somnoroşi, mai lipsiţi de concentrare, creşte încărcarea şi stresul cardiac şi există riscul mai crescut în prima săptămână de infarct miocardic, de accident vascular. Impactul acestei treceri la ora de vară este mult mai mare comparativ cu trecerea la ora de iarnă, când dormim cu o oră mai târziu şi care care ne ajută. Acomodarea, în general, durează între o săptămână şi trei săptămâni. Ajungem şi la nişte măsuri care o să minimizeze impactul acestei treceri, un pic de antrenament cu două săptămâni înainte de trecerea la ora de vară, să ne trezim cu 5-10 minute mai devreme în fiecare zi, în felul acesta nu simţim toate cele 60 de minute deodată. Pe urmă sunt măsurile de igienă a somnului, de evitat consumul de cafea, energizante după ora 12:00, după ce trecem la ora de vară, în ideea de a nu perturba somnul de noapte. De evitat somnul de după-amiază pentru a nu prelungi ora de culcare, o mâncare nu foarte consistentă seara, expunere dimineaţa la lumina solară cât mai multă pentru a inhiba secreţia de melatonină dimineaţă astfel încât să nu mai fim atât de somnoroşi”, precizează medicul.

În general, organismul se adaptează la ora de vară între una și trei săptămâni. Primele zile pot fi dificil de gestionat, dar respectarea igienei somnului și expunerea la lumină naturală accelerează procesul.