Senatul României a aprobat un proiect de lege care schimbă modul în care elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) beneficiază de alocația pentru hrană.

În locul banilor, aceștia vor primi o masă caldă sau un pachet alimentar, iar doar sumele neutilizate vor fi virate reprezentanților legali ai copiilor. Legea a trecut cu 97 de voturi „pentru” și o abținere.

Începând cu 1 februarie 2026, alocația zilnică de hrană pentru elevii cu CES a fost majorată la 32 de lei pe zi, iar pentru copiii cu certificat de încadrare în grad de handicap, suma crește la 48 de lei pe zi. Această majorare vine pentru a asigura că fondurile destinate hranei sunt folosite efectiv pentru nevoile copiilor.

Proiectul de lege prevede că instituțiile de învățământ vor oferi elevilor cu CES:

Masă caldă în regim propriu – pentru unitățile cu cantină proprie;

Masă caldă în regim catering – pentru școlile fără cantină;

Pachet alimentar – pentru situațiile în care nici masa caldă, nici cateringul nu pot fi asigurate.

Scopul acestei modificări este de a garanta că alocația zilnică este folosită în interesul direct al copilului, oferindu-i cel puțin o masă sănătoasă pe zi.

Unitățile de învățământ vor putea reține din alocația zilnică contravaloarea mesei furnizate, calculată proporțional cu numărul de zile de prezență la cursuri. Suma rămasă va fi virată reprezentantului legal al copilului.

Proiectul adoptat de Senat urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional în domeniul educației. Această lege aduce o schimbare importantă în modul de sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, asigurându-le acces la hrană de calitate și o mai bună utilizare a fondurilor publice.