Din perspectivă economică, costurile educaționale aferente unui elev din sistemul de stat pot fi structurate în două mari categorii: cheltuieli de bază, necesare funcționării zilnice a elevului în școală, și cheltuieli variabile, asociate educației complementare și serviciilor private. Această structură evidențiază faptul că, dincolo de finanțarea publică a infrastructurii și a personalului didactic, o parte semnificativă a costului educației este transferată direct către familie.

Cheltuielile de bază reprezintă pragul minim de cost pentru parcurgerea unui an școlar și sunt influențate direct de evoluția prețurilor la bunuri de consum, materiale educaționale și produse alimentare. Aceste cheltuieli sunt recurente și, în majoritatea cazurilor, imposibil de evitat. Deși individual pot părea moderate, cumulate pe parcursul unui an școlar generează un efort financiar semnificativ.

Hrana zilnică a elevului este una dintre cele mai stabile linii de cheltuială. În lipsa unui program funcțional și extins de masă caldă, costul pachețelului școlar ajunge la 4.200–5.400 lei anual per copil. Această sumă este sensibilă la inflația alimentară și afectează disproporționat familiile cu venituri medii și mici.

Rechizitele și materialele auxiliare, deși percepute ca o cheltuială punctuală, generează un cost anual consistent. Majorarea prețurilor la hârtie, tipar și logistică s-a reflectat direct în bugetele părinților, iar lipsa unor achiziții centralizate face ca aceste costuri să fie fragmentate și greu de optimizat.

Îmbrăcămintea și echipamentele sportive reprezintă o altă categorie semnificativă, în special pentru elevii din ciclurile inferioare, unde ritmul de înlocuire este rapid. Chiar și în absența uniformei obligatorii, costul anual depășește frecvent 1.000 de lei.

„Potrivit unui sondaj Salvați Copiii, finanțarea publică insuficientă a educației se reflectă și în eforturile financiare pe care familiile sunt nevoite să le facă pentru școlarizarea copiilor. Astfel, părinții sunt nevoiți să plătească, în medie, aproape 10.000 de lei anual pentru meditații, after school și materiale didactice”, scriu aceștia într-o analiză.

Cheltuielile variabile, asociate educației complementare, reflectă adaptarea familiilor la limitările structurale ale sistemului public și la cerințele pieței muncii. Deși nu sunt impuse formal, acestea sunt utilizate de o proporție tot mai mare a populației școlare.

Programele after-school au devenit o soluție economică pentru familiile în care ambii părinți sunt activi profesional. În 2026, costurile lunare variază între 1.300 și 2.500 lei, în funcție de serviciile incluse. Din punct de vedere bugetar, after-school-ul funcționează ca un substitut pentru infrastructura publică de supraveghere după ore.

Meditațiile reprezintă o piață în expansiune. Tariful mediu de 120–150 lei pentru o ședință individuală de două ore generează un cost lunar de 500–600 lei pentru o singură materie. Pentru elevii care se pregătesc la mai multe discipline, cheltuiala devine comparabilă cu o taxă de școlarizare.

Activitățile extrașcolare, cu tarife între 250 și 500 lei lunar, sunt integrate tot mai des în strategia educațională a familiei, fiind percepute ca investiții în capitalul uman și în avantajul competitiv pe termen lung.

Pentru un elev care parcurge sistemul public de educație fără a apela la servicii private, costul lunar amortizat se situează între 450 și 550 de lei. Această sumă reflectă exclusiv cheltuielile de bază – hrană zilnică, rechizite, materiale auxiliare și îmbrăcăminte – și reprezintă, din punct de vedere economic, pragul minim de funcționare al educației publice. Chiar și în acest scenariu minimal, educația nu mai poate fi considerată o cheltuială marginală, ci o linie bugetară recurentă, comparabilă cu utilitățile sau transportul.

„Costul mediu anual suportat de părinți pentru educația copiilor a crescut cu aproximativ 3.100 de lei, până la 9.818 de lei anual. Cele mai importante creșteri sunt cele legate de meditații, aproximativ 3.700 lei, și after school, aprox. 2.500 lei. Costul mediu total anual crește odată cu vârsta copilului, de la 6.803 în cazul ciclului primar, la 10.781 la gimnaziu și 12.119 la liceu. În comparație cu rezultatele analizei anterioare, observăm o creștere de 44,33% a costului total mediu acoperit anual de familie pentru școlarizarea fiecărui copil”, spunea analiza Salvați Copiii.

În scenariul extins, care include servicii de supraveghere după orele de curs (after-school) și pregătire suplimentară la cel puțin o materie, costul educației crește exponențial și poate depăși pragul de 2.500 de lei lunar pentru un singur copil. Această valoare nu mai reflectă un cost de bază, ci o investiție consistentă, determinată atât de constrângerile de timp ale părinților activi pe piața muncii, cât și de presiunea performanței academice.

Comparativ, în sistemul de învățământ privat, taxele de școlarizare pentru anul 2026 pornesc de la aproximativ 3.000 de lei lunar pentru instituțiile cu curriculum românesc și pot depăși 8.000 de lei lunar în cazul școlilor cu curriculum internațional. Deși nivelul absolut al costurilor este semnificativ mai ridicat, structura acestora este mai concentrată și mai predictibilă, majoritatea serviciilor educaționale și de supraveghere fiind incluse într-o taxă unică.

Analiza costurilor educaționale indică faptul că sistemul public funcționează, în practică, pe baza unei cofinanțări informale din partea familiilor. Statul asigură infrastructura de bază și personalul didactic, în timp ce părinții acoperă tot mai mult componentele care țin de calitatea actului educațional, siguranța după ore și performanța academică.