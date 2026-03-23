Primele prevăzute pentru sectorul educațional în bugetul pentru 2026 indică o schimbare semnificativă de abordare în ceea ce privește numărul beneficiarilor și categoriile eligibile. Potrivit documentelor oficiale, suma totală alocată pentru plata primelor de carieră didactică și profesională depășește 403 milioane de lei.

Concret, fișa de program bugetar arată că în anul 2026 sunt prevăzute plăți în valoare de 403.088.000 lei, destinate atât personalului didactic și didactic auxiliar, cât și personalului nedidactic din învățământul de stat. Cu toate acestea, apar discrepanțe majore între indicatorii utilizați în același document, scriu cei de la edupedu.ro.

Astfel, într-o secțiune este menționat un total de 336.724 de beneficiari, în timp ce un alt indicator indică doar 267.000 de persoane eligibile pentru aceste prime. Diferența de aproximativ 70.000 de persoane nu este explicată în mod explicit în documentele bugetare.

Această neconcordanță apare într-un context în care declarațiile oficiale recente s-au concentrat exclusiv pe primele pentru cadrele didactice, fără referiri la personalul nedidactic. În acest sens, anunțurile privind acordarea sumelor au vizat doar profesorii și personalul didactic auxiliar.

Primele destinate personalului nedidactic par să fie afectate direct de noile orientări privind utilizarea fondurilor europene. Analiza datelor sugerează că cifra inițială de 336.724 de beneficiari includea toate categoriile, în timp ce estimarea actualizată de 267.000 ar putea viza exclusiv personalul didactic și auxiliar.

Deși nu există un anunț oficial privind eliminarea primei de carieră profesională, diferențele din buget indică această posibilitate. Contextul legislativ și administrativ susține această ipoteză, mai ales în condițiile în care autoritățile au transmis că cadrul legal trebuie ajustat pentru a respecta cerințele Comisiei Europene.

Noile condiții pun accent pe dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, inclusiv pe obligativitatea utilizării unei părți semnificative din sume pentru formare. Acest lucru limitează aria de aplicare a primelor și reduce eligibilitatea altor categorii de angajați din sistem.

Personalul nedidactic, care ar fi trebuit să beneficieze de prime în valoare de 500 de lei, include o gamă largă de angajați esențiali pentru funcționarea unităților de învățământ. Este vorba despre funcționari administrativi, personal de întreținere, îngrijitori, bucătari, paznici, șoferi sau personal tehnic. În anumite unități, cum sunt cele cu internat, se adaugă și supraveghetori de noapte sau personal medical auxiliar.

Acești angajați asigură funcționarea zilnică a școlilor și universităților, contribuind la întreținerea infrastructurii, siguranța elevilor și buna desfășurare a activităților.

Situația primelor aferente anului 2025 indică o schimbare clară de politică bugetară, în condițiile în care acestea nu mai apar în alocările financiare pentru anii următori. Deși plata acestor prime fusese anunțată pentru începutul anului 2026, bugetul actual nu include sumele necesare.

Structura bugetară pentru perioada 2026-2027 arată că fondurile sunt alocate exclusiv pentru anii viitori de implementare, fără a include restanțele din anul anterior. Această situație confirmă faptul că primele aferente anului 2025 nu vor mai fi acordate.

Absența unei alocări distincte pentru anul trecut, coroborată cu lipsa includerii acestor sume în bugetele următoare, indică o decizie implicită a autorităților. Cu toate acestea, nu a fost emis niciun anunț oficial care să clarifice această situație.

În paralel, modificarea cadrului legal este în curs, pentru a permite decontarea fondurilor europene. Autoritățile au transmis că un proiect de act normativ urmează să fie finalizat în primul trimestru al anului 2026, în urma consultărilor cu partenerii sociali.

Primele de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei anual, au fost introduse ca măsură de sprijin după greva generală din 2023. Acestea sunt finanțate din fonduri europene, însă condițiile de utilizare au fost modificate ulterior, fiind direcționate în principal către formare profesională.

Blocarea acestor plăți în 2025 a fost determinată de condiționarea acordării lor de decontarea integrală din fonduri europene. În lipsa aprobării pentru forma inițială a schemei, sumele nu au mai fost plătite, deși acestea reprezentau angajamente asumate anterior de autorități.