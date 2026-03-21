Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a anunțat lansarea unui program dedicat tinerilor aflați la început de carieră, care urmează să beneficieze de sprijin financiar din partea statului.

Potrivit oficialului, proiectul ar putea deveni operațional începând din luna aprilie, după mai multe întârzieri în procesul de implementare.

„Este un proiect etalon pentru Ministerul Muncii, l-am propus în septembrie, îl vom începe din păcate cu o întârziere care nu ni se datorează, în aprilie, cel mai probabil. Este vorba despre subvenţionarea timp de 24 de luni a locului de muncă pentru un tânăr, 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, paralel cu subvenţionarea cu 2.250 lei a primelor 12 luni pentru angajator, deci ambele părţi au de câştigat”, a declarat ministrul.

Schema de sprijin este gândită astfel încât să stimuleze atât angajarea tinerilor, cât și interesul angajatorilor de a crea locuri de muncă.

În primele 12 luni, tinerii angajați vor primi o subvenție de 1.000 de lei, care va crește la 1.250 de lei în al doilea an. În paralel, angajatorii vor beneficia de o subvenție de 2.250 de lei în primul an.

Această abordare dublă urmărește să reducă riscurile pentru companii și să încurajeze integrarea tinerilor în câmpul muncii.

Programul nu se limitează doar la perioada de subvenționare, ci impune și condiții clare pentru angajatori.

După cei doi ani în care statul oferă sprijin financiar, angajatorii sunt obligați să păstreze tinerii încadrați încă 18 luni.

„Vorbim deci despre trei ani şi jumătate în care un tânăr care intră în acest program devine un angajat cu apreciabilă experienţă (…). Asta înseamnă o investiţie extrem de importantă în viitorul acestei ţări, pentru că un tânăr sub 30 de ani care intră în piaţa muncii este un câştig pentru societate pentru următorii 40 de ani”, a explicat Florin Manole.

Astfel, programul vizează nu doar angajarea temporară, ci și stabilitatea profesională pe termen mediu.

Ministrul Muncii a subliniat că inițiativa vine ca răspuns la nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor din România.

Programul urmărește să faciliteze tranziția de la educație la piața muncii, într-un context în care lipsa experienței reprezintă una dintre principalele bariere pentru angajare.

Prin această măsură, autoritățile speră să reducă decalajele și să crească rata de ocupare în rândul persoanelor sub 30 de ani.

Florin Manole a precizat că proiectul ar fi trebuit implementat mai devreme, însă a fost blocat pentru o perioadă îndelungată.

Declarațiile au fost făcute la Arad, unde ministrul a participat la o întâlnire cu managerii instituțiilor din subordine, în cadrul căreia au fost discutate și măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Chiar și în aceste condiții, oficialul susține că lansarea programului rămâne o prioritate pentru minister, fiind considerat un proiect strategic pentru piața muncii din România.