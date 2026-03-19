Guvernul continuă implementarea schemei de ajutor de stat destinată reducerii costurilor cu combustibilul în agricultură, prin alocarea unei sume consistente pentru anul 2026. Decizia vizează acoperirea plăților restante aferente celei de-a doua jumătăți a anului 2025, oferind astfel fermierilor un sprijin financiar esențial pentru activitățile curente.

Actul normativ adoptat completează Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, care reglementează mecanismul de reducere a accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin această intervenție, autoritățile urmăresc să asigure continuitatea lucrărilor agricole mecanizate, atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic și în domeniul îmbunătățirilor funciare.

Executivul subliniază că fondurile aprobate vor fi utilizate exclusiv pentru plata ajutorului de stat aferent perioadei iulie–decembrie 2025, contribuind astfel la reducerea presiunii financiare asupra fermierilor.

„Astfel, se alocă suma de 620.000.000 lei din bugetul MADR pentru anul 2026. Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăţilor pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025. Pentru anul 2026, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru”, precizează Executivul în comunicatul oficial.

În acest context, măsura este menită să sprijine competitivitatea sectorului agricol, într-o perioadă marcată de costuri ridicate ale inputurilor și de presiuni economice asupra producătorilor.

Guvernul a stabilit și parametrii fiscali care vor sta la baza calculului subvenției acordate fermierilor în anul 2026, adaptând nivelul sprijinului la legislația fiscală în vigoare. Astfel, rata accizei reduse pentru motorina utilizată în agricultură a fost fixată la 106,72 lei pentru 1.000 de litri.

Această valoare rezultă din conversia în lei a ratei minime de impozitare stabilite la nivel european, respectiv 21 de euro pentru 1.000 de litri. Calculul a fost realizat utilizând cursul de schimb de 5,0821 lei pentru un euro, stabilit la data de 1 octombrie 2025.

„Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri (calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025)”, mai arată Guvernul.

Subvenția acordată fermierilor se calculează ca diferență între acciza standard prevăzută de Codul Fiscal, în valoare de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, și nivelul accizei reduse aplicabile sectorului agricol. Această diferență este returnată sub formă de rambursare, ceea ce înseamnă un sprijin direct pentru reducerea costurilor de producție.

Plățile vor fi efectuate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat. Mecanismul presupune depunerea cererilor de către fermieri și verificarea acestora înainte de efectuarea rambursărilor, asigurând astfel transparența și corectitudinea distribuției fondurilor publice.