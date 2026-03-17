Despăgubirile pentru fermierii din județul Brăila au fost introduse printr-un amendament adoptat în Comisia pentru Agricultură, în contextul dezbaterilor asupra bugetului de stat. Inițiativa aparține deputatului PNL Alexandru Popa și a fost votată cu 20 de voturi pentru și 14 împotrivă, fiind singura propunere admisă dintre cele 58 depuse.

Prin acest amendament, autoritățile propun acordarea unor despăgubiri în valoare de 4,1 milioane de lei pentru agricultorii din comunele Jirlău și Vișani. Nivelul despăgubirilor este stabilit la 20.000 de lei pentru fiecare hectar cultivat, în condițiile în care fermierii au înregistrat cheltuieli de aproximativ 50.000 de lei/ha, scriu cei de la agrointel.ro.

Necesitatea acordării acestor despăgubiri a fost argumentată în cadrul ședinței de specialitate, fiind invocat riscul major ca fermierii să își închidă activitatea.

„Am depus un amendament la îndemnul femierilor din județul Brăila, singurul bazin legumicol din județ se află în bazinul Vișani-Jirlău. După o întâlnire cu femierilor din județul Brăila, am luat decizia de a veni să amendez bugetul Comisiei cu un proiect care vizează 4,1 milioane de lei pentru despăgubirile femierilor din anul 2025. În urma evaluărilor pe care le-am făcut alături de colegii mei raportat la facturile care demonstrează toate lucrările care s-au înregistrat, cheltuielile au fost undeva la 50.000 lei pe hectar. Eu propun o despăgubire de 20.000 lei pe hectar pentru fiecare femier în aceste două comune. Am discutat destul de clar cu ei că dacă nu vor primi acest sprijin vor intrat în faliment și în județul Brăila dacă nu se va acorda ajutor, nu va mai exista legumicultură”, a susținut deputatul în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul României.

Adoptarea acestor despăgubiri vine într-un moment critic pentru sectorul legumicol local, unde pierderile financiare au atins niveluri greu de susținut fără sprijin bugetar.

Despăgubirile acordate fermierilor sunt motivate de amploarea distrugerilor înregistrate în culturile legumicole din cele două comune. Producătorii agricoli au raportat pierderi semnificative, în special la culturile de ardei și alte legume, afectate aproape integral.

Fenomenul a fost cauzat de un atac masiv de agenți de dăunare, inclusiv virusuri, organisme de tip mycoplasma, bacterii și ciuperci fitopatogene, care au compromis în unele cazuri până la 100% din producție. Impactul acestor factori a generat pierderi directe și a pus în pericol continuitatea activității agricole în zonă.

În documentația care însoțește amendamentul se precizează că acordarea despăgubirilor are rolul de a permite fermierilor să își continue activitatea.

„Suma solicitată li se va acorda ca măsură de despăgubire pentru a putea să își desfășoare mai departe activitatea”, se arată în motivarea amendamentului.

În lipsa acestor despăgubiri, autoritățile avertizează că există riscul ca una dintre puținele zone legumicole din județul Brăila să dispară complet, ceea ce ar afecta atât producția locală, cât și piața agricolă regională.