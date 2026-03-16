Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat campania de primire a cererilor de plată pentru 2026, permițând fermierilor să depună solicitările între 16 martie și 5 iunie 2026. Depunerea se realizează la Centrele APIA, conform programării stabilite de instituție, iar procesul este esențial pentru accesarea subvențiilor agricole în anul curent.

Fermierii care dețin terenuri agricole sau exploatații cu cod ANSVSA în localități diferite trebuie să depună o singură cerere de plată. Beneficiarii existenți APIA trebuie să își actualizeze informațiile înainte de completarea cererii pentru Campania 2026.

Cererea de plată, împreună cu declarația de suprafață, se completează prin aplicația geospațială AGI Online, un instrument modern care facilitează gestionarea datelor agricole. Pentru fermierii din sectorul zootehnic, este obligatorie completarea declarației specifice sectorului înainte de accesarea AGI Online, în colaborare cu funcționarii APIA.

Pentru a evita erorile sau întârzierile, APIA recomandă fermierilor să verifice mai întâi dacă terenurile sunt înscrise corect în Registrul agricol la primărie și să se asigure că documentele care atestă dreptul de utilizare a terenului sunt valabile la data depunerii cererii. De asemenea, cei care dețin exploatații zootehnice trebuie să verifice actualizarea datelor animalelor în Baza Națională de Date. Semnarea cererii de plată este obligatorie, iar APIA recomandă utilizarea semnăturii electronice pentru un proces rapid și sigur de depunere a cererilor.

Pentru a solicita subvenții la hectar sau pentru sprijin în sectorul zootehnic, fermierii trebuie să se asigure că dețin toate documentele obligatorii care atestă dreptul de utilizare a terenului și, în cazul exploatațiilor cu animale, că datele despre efectivele zootehnice sunt actualizate. APIA pune la dispoziție ghiduri detaliate care explică lista completă a actelor necesare, astfel încât depunerea cererii să fie conformă cu cerințele legale.

Pregătirea din timp a documentelor este esențială pentru o depunere corectă. APIA pune la dispoziție ghiduri și materiale informative care explică:

Documentele obligatorii pentru subvenții la hectar și animale

Pașii de depunere a cererilor

Calendarul complet al campaniei

Toate informațiile oficiale sunt disponibile pe site-ul instituției: www.apia.org.ro.