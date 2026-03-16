Ilie Bolojan a precizat că, printre măsurile adoptate de Guvern pentru gestionarea crizei carburanților, s-a aflat și restricționarea exporturilor de combustibil de către principalii operatori din România.

“Am acționat pe două-trei componente. Pe de o parte, printr-un dialog cu principalii operatori de pe piața românească. OMV deține peste 40% din piața românească de combustibil și împreună cu 2-3 companii, cu Rompetrol, cu Socar, dețin mai mult de două treimi din piață. Am avut în aceste zile dialogul cu aceste companii în așa fel încât să vedem care sunt situațiile, stocurile, ce probleme au și dacă urmărim creșterea de prețuri în România e mult mai mică decât creșterea din țările din vestul Europei”.

Ilie Bolojan a anunțat că schema de sprijin destinată inițial transportatorilor va fi extinsă și pentru fermieri. El a explicat că transportatorii beneficiază deja de predictibilitate până la finalul anului, Guvernul acoperind 85 de bani din costul accizei, cu evaluări trimestriale, iar aceeași măsură urmează să fie aplicată și agricultorilor.

Când a fost întrebat dacă există riscul ca OMV Petrom să exporte combustibil din România pentru a-l vinde pe piața din Austria, Ilie Bolojan a respins această posibilitate.

“Dialogăm cu marii producători și mâine e o discuție importantă, pentru că OMV Petrom folosește o parte din țițeiul pe care îl produc din resursa internă, acest țiței ar trebui să fie ca o ancoră pentru a ține prețurile la un nivel suportabil, în așa fel încât per total în România să nu avem creșteri ca în Europa de Vest. România a luat măsuri să limiteze componenta de exporturi astfel încât cu prioritate ceea ce este în România să rămână pentru piața internă. După ce piața internă este asigurată să se poată face din surplusuri exporturi”.

“Dacă resursele sunt din producția internă, deci nu sunt afectate de creșterea costului la transport, de creșterea prețului la care se cumpără din Golf, de asigurările supliemntare, dacă ai resurse interne cum e la gaz, formula de plafonare are logică și rezultate. Dacă nu e din producția internă și vii cu plafonare, riști să ai probleme legate de relația cu UE. Dacă din nou nu poți controla prețurile, ca la energie, unde a trebuit să plătim miliarde între prețuri reale și plafonate, s-ar putea să ajungi la concluzia că ai costuri enorme, că nu ai spații fiscale să le poți suporta”.

Premierul a precizat că dacă prețul va continua să crească, Guvernul va interveni. “În ce formă nu vreau să mă antepronunț”.

Alfred Stern, directorul general al OMV, a intervenit în presa austriacă după discuțiile privind criza petrolului și creșterea prețurilor la combustibil. Conform publicațiilor de la Viena, Stern a venit și cu recomandări pragmatice privind comportamentul consumatorilor. În contextul unei posibile penurii de combustibil, el a subliniat că este destul de clar cum ar trebui să acționeze aceștia.

„Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, declară el.

Într-un interviu pentru emisiunea „Journal zu Gast”, Alfred Stern a respins acuzațiile conform cărora OMV ar profita de actuala criză.

De la debutul conflictului din Iran, prețurile carburanților în Austria au înregistrat creșteri semnificative, motorina depășind deja 1,90 euro pe litru în anumite benzinării. În acest context, Guvernul austriac caută în prezent soluții durabile pentru a menține prețurile petrolului la un nivel accesibil consumatorilor.

„Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”. La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, 90 de cenți ar fi folosiți doar pentru taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, 55 de cenți ar trebui să acopere costul integral al petrolului. Asta lasă OMV cu doar 25 de cenți”, declară el.

Alfred Stern consideră că, în contextul prețurilor ridicate ale petrolului, beneficiarul principal este guvernul austriac. El susține că scăderea prețurilor la pompă ar fi posibilă doar prin reducerea impozitelor, dar a respins ideea unei intervenții directe a statului pe piață, avertizând că astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne.

„Dacă nu vrei să plătești, va trebui să pleci”, a declarat Stern, punând costurile crescute pe seama războiului din Iran.

Alfred Stern a menționat că piața globală se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 20% din petrol și 10% din combustibili.

„Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive la bursa de la Rotterdam. Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece”, a declarat directorul general al OMV.

Potrivit lui Alfred Stern, în 2025 toate rafinăriile OMV au înregistrat împreună un profit operațional de aproximativ 1,1 miliarde de euro. În aceeași perioadă, Ministerul Finanțelor din Austria a încasat 2,6 miliarde de euro din taxe pe combustibili.

Când a fost întrebat despre siguranța aprovizionării cu combustibil pentru 2026, Stern a precizat că nu se poate garanta certitudinea acesteia și că, în cel mai rău scenariu, Austria ar putea rămâne fără combustibil. El a subliniat că prioritatea principală a OMV rămâne asigurarea securității aprovizionării clienților.

Ilie Bolojan a declarat într-un interviu acordat Digi24 că OMV deține peste 40% din piața de combustibil din România.

„Împreună cu Rompetrol și Socar deține două treimi din piața de energie”, afirmă șeful Executivului României, care a precizat că nu este niciun pericol ca OMV să asigure necesarul Austriei cu producțiile României.

Astăzi, președintele României, Nicușor Dan, îl primește, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, pe directorul general al OMV, Alfred Stern, și va discuta cu el despre actuala criză care afectează și piața românească. Ulterior, pe Alfred Stern, îl va primi la discuții și premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.