Întrebat despre propunerile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, privind plafonarea prețurilor la carburanți, premierul Ilie Bolojan a explicat că astfel de măsuri pot funcționa doar în anumite condiții, în special atunci când resursele provin din producția internă.

Potrivit acestuia, în cazul în care combustibilii sunt importați sau influențați de costuri externe, intervențiile administrative pot genera consecințe economice importante.

„Dacă resursele sunt din producţia internă, deci nu sunt afectate de creşterea costului la transport, de creşterea preţului la care se cumpără din Golf, de asigurările suplimentare, pentru că fiind stare de război, asigurările s-au scumpit. (..) Deci dacă ai resurse interne, cum este la gaz, formula de plafonare are logică şi are rezultate, pentru că fiind asigurată din producţia internă, poţi să faci asta. Dacă nu este din producţia internă şi vii cu plafonare, atunci, pe de-o parte, trebuie să vezi cum faci acest lucru, pentru că rişti să ai probleme legate de relaţia cu Uniunea Europeană, probleme de infringement, poţi să vii pe perioadă limitată, iar dacă, din nou, preţurile nu le poţi controla, aşa cum s-a întâmplat anii trecuţi când am plafonat preţurile la energie, a trebuit să plătim miliarde ca diferenţe, între preţurile reale şi preţurile plafonate. Şi s-ar putea să ajungi la concluzia că ai nişte costuri enorme pe care trebuie să ai spaţiile fiscale să le poţi suporta”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că experiența schemei de plafonare a prețurilor la energie a generat obligații financiare importante pentru stat, care nu au fost încă achitate integral.

„Gândiţi-vă că nici astăzi, după ani de zile de când s-a terminat schema la energie, încă avem miliarde pe care nu le-am plătit companiilor din energie, sigur, şi din nişte motive de birocraţie, dar şi pentru că erau nişte sume enorme pe care România a trebuit să le plătească. Deci, aceste scheme, care înseamnă plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, alte măsuri de genul ăsta trebuie foarte bine cumpănite şi foarte bine studiate în aşa fel încât să nu ai efecte adverse”, a subliniat premierul.

În același timp, Ilie Bolojan a afirmat că autoritățile sunt pregătite să intervină dacă evoluția prețurilor la carburanți va continua să pună presiune pe economie și pe populație.