Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că scumpirea carburanților afectează toate statele europene, iar România nu poate evita aceste evoluții. În acest context, executivul încearcă să limiteze impactul asupra sectoarelor economice puternic dependente de combustibili.

„Nu aveam cum să evităm această creștere, toate țările din Europa sunt în această situație. Noi am acționat pe două, trei componente (…) Am avut un dialog cu principalii operatori de pe piața românească. (…) Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori, le-am dat o predictibilitate până la finalul anului (…) Vom face la fel și pentru agricultori”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că autoritățile vor continua să monitorizeze evoluția pieței și că statul va putea interveni din nou dacă situația o va impune.

„Vom interveni”, a spus acesta.

În paralel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că în cadrul coaliției au fost deja propuse soluții pentru compensarea creșterii prețurilor la combustibili, însă aplicarea lor depinde de decizia Guvernului.

Potrivit acestuia, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au prezentat măsuri concrete în acest sens.

”Am făcut şi un apel public către prim-ministru. Acolo se iau deciziile, la nivel guvernamental. Atât ministrul Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de agricultură, au venit cu măsuri care să compenseze aceste lucruri. Aştept şi mă rog şi public de domnul prim-ministru să aplice rapid aceste scheme”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Președintele PSD a anunțat că, după adoptarea bugetului de stat, partidul va organiza o consultare internă pentru a decide dacă își menține participarea la guvernare.

”După buget vom face acea consultare, vom spune toate lucrurile care merg sau nu merg în coaliţie, toate lucrurile în care s-a ţinut cont de PSD, lucrurile în care nu s-a ţinut cont, iar cei aproape 5.000 de colegi ai mei, primari, preşedinţi de Consilii Judeţene, deputaţi, vor vota în cunoştinţă de cauză, dacă vom mai rămâne sau nu în această coaliţie, dacă primul ministru va mai avea încrederea PSD sau nu”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a reiterat că partidul își dorește adoptarea amendamentelor la proiectul de buget, care vizează sprijinirea pensionarilor și a categoriilor vulnerabile.