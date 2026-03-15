Sorin Grindeanu a afirmat că există soluții propuse în interiorul coaliției pentru limitarea efectelor scumpirilor la carburanți, însă acestea trebuie aprobate rapid de Guvern.

Potrivit liderului PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat aceste măsuri atât în cadrul discuțiilor din coaliție, cât și în spațiul public.

”Am făcut şi un apel public către prim-ministru. Acolo se iau deciziile, la nivel guvernamental. Atât ministrul Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de agricultură, au venit cu măsuri care să compenseze aceste lucruri. Aştept şi mă rog şi public de domnul prim-ministru să aplice rapid aceste scheme”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Președintele PSD a anunțat că, după adoptarea bugetului de stat, partidul va organiza o consultare internă pentru a decide dacă își va continua participarea la guvernare.

”După buget vom face acea consultare, vom spune toate lucrurile care merg sau nu merg în coaliţie, toate lucrurile în care s-a ţinut cont de PSD, lucrurile în care nu s-a ţinut cont, iar cei aproape 5.000 de colegi ai mei, primari, preşedinţi de Consilii Judeţene, deputaţi, vor vota în cunoştinţă de cauză, dacă vom mai rămâne sau nu în această coaliţie, dacă primul ministru va mai avea încrederea PSD sau nu”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a reiterat că partidul își dorește adoptarea amendamentelor propuse la proiectul de buget, care vizează sprijinirea pensionarilor și a categoriilor vulnerabile.

”Eu îmi doresc în zilele acestea, cât se dezbate proiectul de buget în Parlament, să fie adoptate amendamentele, pentru că, repet, nu sunt ale PSD-ului, sunt amendamente pentru pensionari, pentru categoriile vulnerabile şi, după aceea, oricum, vom face o evaluare, în primul rând o proprie evaluare a noastră şi a ministrilor PSD, participarea în guvern. Vom face această auto-evaluare şi după aceea, evident că o vom extinde, indiferent de votarea sau nu a amendamentelor, această evaluare la întregul act de guvernare. Am anunţat acest lucru, nu e nimic nou, şi l-am anunţat din decembrie”, a completat el.

Grindeanu a subliniat că decizia privind continuarea participării PSD la guvernare va fi luată în urma consultării liderilor locali ai partidului.

”Tragem linie, facem evaluarea, o vom anunţa public, vedem dacă continuăm sau nu. Decizia le aparţine primarilor, consilierilor judeţeni, celor aproape 5.000 de oameni care vor vota şi vor hotărî ce va face PSD-ul în continuare”, a subliniat Sorin Grindeanu.