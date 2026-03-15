Sorin Grindeanu a explicat că decizia social-democraților a fost stabilită în cadrul Consiliului Politic Național al PSD și că formațiunea va susține bugetul doar dacă vor fi acceptate modificările propuse de partid.

„Importantă este decizia pe care am luat-o, azi la Consiliul Politic Naţional, faptul că vom vota acest buget, dar în condiţiile noastre, nu ale domnului Bolojan. Avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea a domnului Bolojan, un buget care (..) duce grija până la urmă a oamenilor bogaţi, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obişnuiţi”, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Liderul social-democrat a amintit că PSD reprezintă aproape jumătate din coaliția de guvernare și că politicile promovate de Guvern ar trebui să reflecte și prioritățile sociale ale partidului.

„Domnul Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD. Deci, aici ar trebui să discutăm şi despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le are în guvern”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a insistat că amendamentele propuse de PSD nu reprezintă revendicări politice, ci măsuri destinate protejării categoriilor vulnerabile.

„Până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejaţi. Iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră. Eu am văzut în aceste nouă luni, nu doar eu, ci şi colegii mei, ceva ce nu mi-a plăcut, şi anume faptul că avem un premier care s-a adresat non-stop şi a făcut non-stop politici exclusiv de dreapta. Dacă ar fi fost doar un guvern de dreapta, un guvern care să protejeze doar multinaţionalele, oamenii bogaţi, aş înţelege. Atâta timp cât PSD-ul reprezintă aproape jumătate din această coaliţie, m-aş fi aşteptat să se ţină cont mai mult de propunerile pe care PSD-ul le are”, a menționat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că social-democrații vor depune în Parlament amendamente la buget pentru a completa măsurile incluse în pachetul de solidaritate.

„Vorbim de un buget de aproximativ 370 de miliarde. 1,1 miliarde reprezintă ceea ce astăzi, noi vom depune, sau mâine dimineaţă, la prima oră, vom depune ca amendamente în Parlament, pentru a completa toate lucrurile legate de pachetul de solidaritate”, a declarat liderul PSD.

Președintele social-democrat a menționat și o prevedere introdusă în pachetul legislativ adoptat în iulie, care prevedea aplicarea contribuției la sănătate pentru pensii, dar includea și o excepție pentru proprietarii de mașini de colecție.