Liderii PSD se întâlnesc astăzi, de la ora 16:00, în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a decide strategia partidului în Parlament la votul asupra bugetului de stat pentru anul 2026, programat pentru joi. Social-democrații sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului adoptat de Guvern și anunță că vor încerca să introducă mai multe modificări prin amendamente, în timpul dezbaterilor parlamentare.

Potrivit liderilor formațiunii, una dintre principalele nemulțumiri vizează faptul că nu toate măsurile incluse în așa-numitul pachet de solidaritate au fost preluate în proiectul de buget.

În acest context, PSD intenționează să depună amendamente prin care să impună aceste măsuri, în speranța că vor obține sprijinul tuturor partidelor din Parlament. Conducerea partidului urmează să decidă în ședința de duminică atât dacă social-democrații vor vota bugetul, cât și dacă vor depune noi amendamente în numele grupului parlamentar.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că reuniunea are rolul de a stabili acțiunile pentru săptămâna următoare, când sunt programate dezbaterile și votul final asupra bugetului. El a arătat că partidul va decide atunci dacă va susține proiectul și dacă va introduce amendamente suplimentare.

Întrebat dacă social-democrații vor negocia susținerea pentru aceste amendamente inclusiv cu partidele din opoziție, Grindeanu a precizat că formațiunea nu intenționează să poarte negocieri politice pe subiecte precum majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități sau eliminarea contribuției la sănătate pentru anumite categorii sociale.

Potrivit acestuia, aceste propuneri ar trebui votate sau respinse în funcție de convingerile parlamentarilor, fără înțelegeri politice. Liderul PSD a mai transmis că va apela la buna-credință a aleșilor și că nu vor exista negocieri politice pe aceste teme, în cazul în care amendamentele vor fi depuse.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup. (…) Nu, nu vom face acest lucru (negocieri privind amendamentele – n.r.) Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor exista niciun fel de negocieri politice”, a afirmat Sorin Grindeanu.

La rândul său, Daniel Băluță, liderul PSD București și primar al Sectorului 4, a afirmat că proiectul de buget nu poate fi adoptat în forma actuală. El a subliniat că grupul parlamentar al PSD, pe care l-a descris ca având o forță semnificativă în Legislativ, va face demersuri pentru a obține adoptarea amendamentelor propuse de social-democrați.

Totodată, Băluță a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat de lipsă de empatie și de faptul că ar fi întârziat adoptarea unor măsuri considerate importante de PSD, precum majorarea salariului minim pe economie. Liderul social-democrat a susținut că șeful Guvernului nu ar fi ținut cont de nevoile persoanelor cu dizabilități și ar fi ignorat scăderea puterii de cumpărare, în condițiile unei inflații ridicate și ale creșterii taxelor și impozitelor.

În același timp, Băluță a dat asigurări că partidul său va încerca să corecteze aceste neajunsuri în Parlament și a reiterat ideea că bugetul nu poate trece în forma actuală. Declarațiile sale vin într-un moment în care tensiunile politice din coaliția de guvernare sunt tot mai vizibile, pe fondul disputelor legate de prioritățile bugetare și de măsurile sociale propuse pentru anul viitor.

„Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om – şi asta vă spun din sânul coaliţiei – un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont nicipdată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, a crescut impozitele. Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă”, a declarat primarul Sectorului 4.

În acest context, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că proiectul de buget se află deja în Parlament și că este necesară adoptarea lui rapidă, în forma propusă de Guvern. El a descris documentul drept unul realist, orientat spre investiții și lipsit de privilegii, subliniind că acesta ar reprezenta cheia continuării reformelor începute în ultimele nouă luni de guvernare.

Abrudean a mai arătat că instituții independente ar fi confirmat caracterul realist al proiectului, menționând că, pentru prima dată, Consiliul Fiscal ar fi avut aprecieri favorabile la adresa unui astfel de buget. În opinia sa, direcția reformelor trebuie continuată, iar România are nevoie de stabilitate și de evitarea unor crize politice artificiale generate în jurul bugetului.

„Este un buget realist, orientat spre investiţii şi construit fără privilegii. Reprezintă cheia continuării reformelor începute în cele nouă luni de când Guvernul este condus de premierul Ilie Bolojan. Caracterul realist al bugetului este confirmat şi de instituţii independente. Este pentru prima dată când Consiliul Fiscal vorbeşte în termeni apreciativi despre un astfel de proiect de buget. Direcţia de reformă trebuie continuată. România are nevoie acum de stabilitate şi de un guvern care să continue modernizarea economiei, nu de crize politice artificiale în jurul bugetului”, a afirmat Abrudean.

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat, la rândul său, convins că bugetul de stat pentru acest an va fi adoptat de Parlament.

Întrebat dacă ar lua în calcul demisia în cazul în care proiectul ar fi respins sau modificat substanțial, șeful Executivului a afirmat că este sigur că documentul va trece de vot și că va rămâne unul echilibrat și corect gândit.