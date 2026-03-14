Fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu a lansat un atac public la adresa planurilor bugetare promovate de premierul Ilie Bolojan, susținând că populația și companiile nu ar trebui transformate în „cobai” ai unui experiment contabil.

Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, Câciu a afirmat că măsurile vehiculate ar putea duce la falimentarea unor firme și la diminuarea resurselor financiare ale comunităților locale, dacă ar fi aplicate în forma actuală.

Adrian Câciu a ținut să sublinieze că, indiferent dacă Partidul Social Democrat va decide să depună amendamente la buget, ținta de deficit ar urma să rămână la nivelul de 6,2%.

El a spus că a făcut această precizare în speranța că influenceri economici pe care îi consideră responsabili de răspândirea unor informații false vor înceta să învinovățească formațiunea social-democrată pentru eventualele probleme financiare ale țării.

Potrivit fostului ministru, criticii PSD ar încerca să-și construiască notorietatea prin atacuri politice și prin propagarea de „fake-uri”, în loc să își bazeze credibilitatea pe competență profesională.

În ceea ce privește evoluția dobânzilor, Adrian Câciu a susținut că acestea au crescut în România încă înainte ca proiectul de buget să fie publicat în transparență publică. El a explicat că prima etapă a majorării ar fi fost determinată de contextul internațional, în special de conflictul din Iran și de retragerile de lichidități de pe piețele financiare.

Fostul ministru a invocat și exemple din state europene, afirmând că Germania ar fi ajuns la dobânzi apropiate de 3%, iar Franța și Italia s-ar confrunta cu presiuni spre pragul de 4%, pe fondul riscurilor de fragmentare în zona euro și al dificultăților de refinanțare.

Social-democratul a apreciat că o a doua etapă a creșterii dobânzilor ar fi fost declanșată chiar de publicarea legilor bugetare, pe care le consideră bazate pe prognoze prea optimiste și insuficient adaptate la riscurile unei recesiuni și ale unui șoc energetic.

El a insistat că amendamentele PSD nu ar modifica indicatorii macroeconomici fundamentali, ci ar reorienta alocările bugetare spre combaterea crizei sociale și economice, precum și spre finanțarea corectă a investițiilor locale. În opinia sa, aceste ajustări ar putea preveni o contracție economică în 2026 și ar sprijini reluarea creșterii.

În final, Adrian Câciu a afirmat că actuala construcție bugetară ar reprezenta o „rețetă sigură” pentru o recesiune severă dacă nu va fi corectată și a acuzat existența unui val de dezinformare și atacuri politice îndreptate împotriva PSD.