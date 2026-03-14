Adrian Câciu, critici dure la adresa bugetului trimis de Ilie Bolojan în Parlament
Fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu a lansat un atac public la adresa planurilor bugetare promovate de premierul Ilie Bolojan, susținând că populația și companiile nu ar trebui transformate în „cobai” ai unui experiment contabil.
Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, Câciu a afirmat că măsurile vehiculate ar putea duce la falimentarea unor firme și la diminuarea resurselor financiare ale comunităților locale, dacă ar fi aplicate în forma actuală.
Adrian Câciu a ținut să sublinieze că, indiferent dacă Partidul Social Democrat va decide să depună amendamente la buget, ținta de deficit ar urma să rămână la nivelul de 6,2%.
El a spus că a făcut această precizare în speranța că influenceri economici pe care îi consideră responsabili de răspândirea unor informații false vor înceta să învinovățească formațiunea social-democrată pentru eventualele probleme financiare ale țării.
Potrivit fostului ministru, criticii PSD ar încerca să-și construiască notorietatea prin atacuri politice și prin propagarea de „fake-uri”, în loc să își bazeze credibilitatea pe competență profesională.
Dobânzile au crescut din cauza contextului internațional și apoi din nou când s-au publicat legile bugetare. Ce rol au amendamentele PSD?
În ceea ce privește evoluția dobânzilor, Adrian Câciu a susținut că acestea au crescut în România încă înainte ca proiectul de buget să fie publicat în transparență publică. El a explicat că prima etapă a majorării ar fi fost determinată de contextul internațional, în special de conflictul din Iran și de retragerile de lichidități de pe piețele financiare.
Fostul ministru a invocat și exemple din state europene, afirmând că Germania ar fi ajuns la dobânzi apropiate de 3%, iar Franța și Italia s-ar confrunta cu presiuni spre pragul de 4%, pe fondul riscurilor de fragmentare în zona euro și al dificultăților de refinanțare.
Social-democratul a apreciat că o a doua etapă a creșterii dobânzilor ar fi fost declanșată chiar de publicarea legilor bugetare, pe care le consideră bazate pe prognoze prea optimiste și insuficient adaptate la riscurile unei recesiuni și ale unui șoc energetic.
El a insistat că amendamentele PSD nu ar modifica indicatorii macroeconomici fundamentali, ci ar reorienta alocările bugetare spre combaterea crizei sociale și economice, precum și spre finanțarea corectă a investițiilor locale. În opinia sa, aceste ajustări ar putea preveni o contracție economică în 2026 și ar sprijini reluarea creșterii.
În final, Adrian Câciu a afirmat că actuala construcție bugetară ar reprezenta o „rețetă sigură” pentru o recesiune severă dacă nu va fi corectată și a acuzat existența unui val de dezinformare și atacuri politice îndreptate împotriva PSD.
Postarea integrală a fostului șef de la Finanțe: „Așa cum e construit bugetul, aceasta este rețeta sigură pentru recesiune severă!”
„Oamenii nu trebuie să fie cobaii experimentului contabil al lui Bolojan!
Companiile nu trebuie falimentate pentru ca așa vrea Bolojan!
Comunitățile locale nu trebuie spoliate și furate pentru că așa vrea Bolojan!
Important de reținut:
Ținta de deficit va rămâne tot 6,2% și în cazul în care PSD decide să depună amendamente la buget!
Spun asta în speranța că marii influenkeri economici se vor opri din a mai minți și a încerca sa isi faca imagine pe spatele PSD.
Daca ar avea ceva valoare si-ar face notorietate prin valoarea proprie nu aruncând cu fake-uri în piață! Dar nu au!
Prin minciunile pe care le propagă dovedesc ca nu îsi respectă propriul auditoriu, proprii urmăritori pe rețele sociale, considerându-i slabi de minte și dispuși să înghită, pe nemestecate, orice aberație.
Dobanzile au explodat în România nu pentru că va depune PSD amendamente la buget!
Au explodat, în prima etapă, înainte de a fi publicat bugetul în transparență publica!
Cauza principală o reprezintă conflictul din Iran si retragerea de lichiditati de pe pietele financiare! Germania a ajuns la o dobanda de 2,99%, Franta si Italia se luptă sa nu ajunga la 4% (pentru cei care nu știu, începe să existe un risc de fragmentare în zona euro dar și un risc de refinanțare).
Asta a fost prima etapa.
Etapa a doua a exploziei dobanzilor (+15% intr-o luna) a constituit-o însăși publicarea legilor bugetare, legi care nu conving pentru ca se bazeaza pe prognoze prea optimiste si nu tin seama de șocul recesionist și de cel energetic.
Asta cu „PSD e de vină” nu mai ține sau, ma rog, denotă o sărăcie de gândire la unii „guru” economici.
Să revenim la buget:
Amendamentele PSD nu schimba indicatorii macro ai bugetului.
Dar reașaza sumele pe priorităti pentru a combate criza socială în care ne aflăm, criza economică generata de recesiune dar și finanțarea corectă a proiectelor de investitii ale autoritătilor locale.
Nu aruncă nimeni în aer bugetul!
Dar îl face pentru România!
Îl îndreaptă pentru a avea creștere economică și în anul 2026 și nu contractie economică!!!
Pentru că, ce nu vă spun fariseii aceștia economici, asa cum e construit bugetul, aceasta este rețeta sigură pentru recesiune severă!
Acest lucru trebuie îndreptat!
În rest, fake-news cât cuprinde cu și despre PSD. Atâta pot ei!
Ură, minciună și noroi!”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de socializare.
