În mesajul publicat pe YouTube, jurnalistul spune că a citit cu atenție reportajul apărut în presă despre mama premierului Ilie Bolojan și că a fost surprins de modul în care aceasta este prezentată în contextul dezbaterilor despre guvernarea țării.

„Azi am o scrisoare deschisă către mama lui Ilie Bolojan. De ce? Pentru că am citit cu foarte multă atenție reportajul publicat în Libertatea și m-au surprins preocupările pe care doamna Florea Bolojan le are în privința guvernării țării”, afirmă Dan Andronic în intervenția video.

Jurnalistul ironizează modul în care este descrisă copilăria premierului în materialul respectiv, unde se vorbește despre faptul că acesta mergea încă din copilărie „cu cartea în mână pe câmp, cu vacile la păscut”, fiind descris drept un copil „cuminte, studios și cu suflet bun”.

Potrivit lui Andronic, modul în care este construit reportajul ar indica existența unei strategii de comunicare politică menite să îmbunătățească imaginea publică a premierului.

În analiza sa, jurnalistul face referire și la declarațiile atribuite mamei premierului privind situația pensiei sale.

„Pensia mea e sub 3000 RON. N-am comentat că mi-a luat din ea. Dacă așa trebuie să facem, așa facem”, ar fi spus aceasta, potrivit reportajului citat de Andronic.

Comentând aceste afirmații, jurnalistul susține că realitatea economică este mult mai dificilă pentru majoritatea pensionarilor și că problema ar trebui privită în contextul creșterii costurilor de trai.

Andronic afirmă că mulți pensionari sunt afectați de creșterea prețurilor și de lipsa unor majorări ale pensiilor, iar exemplul prezentat în reportaj ar fi fost folosit într-o manieră menită să transmită un mesaj politic.

În intervenția sa, jurnalistul formulează și acuzații directe la adresa politicilor bugetare promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Băiatul dumneavoastră minte, doamna Bolojan. De ce? Pentru că greu cade pe săraci. Ei plătesc nota de plată”, afirmă Dan Andronic.

Acesta susține că bugetul ar fi construit pe estimări nerealiste și că anumite domenii importante ar fi fost afectate de reduceri de fonduri.

„Bugetul este construit pe cifre false, este umflat cu câteva zeci de miliarde de RON. Mai mult, a tăiat bani de la școala copiilor”, spune jurnalistul.

Andronic afirmă că nivelul alocărilor pentru educație ar fi mult sub nivelul necesar și susține că aceste decizii ar putea avea consecințe asupra accesului la educație pentru studenții proveniți din familii cu venituri reduse.

În finalul intervenției sale, jurnalistul a transmis că implicarea familiei unui politician în dezbaterea publică poate avea efecte negative și că o astfel de strategie nu ar fi potrivită.

„Nu e frumos să scoți mama în arena publică doar ca să-ți apere cariera politică”, afirmă Dan Andronic.

El a încheiat mesajul publicat pe YouTube cu un salut adresat celor care urmăresc materialul, urând „multă sănătate și un post binecuvântat”.

